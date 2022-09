Der alte Kindergarten ist voll, ein neuer aber teuer

Plus Seitens des Gemeinderates Ebershausen besteht noch Klärungsbedarf für das Projekt vor allem zu den Kosten. Der alte Kindergarten ist "randvoll".

Um das Projekt „Neubau der Kindertagesstätte „St. Martin“ mit Photovoltaikanlage“ voranzubringen, beinhaltete die Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung in Ebershausen den Beschlussvorschlag, dem Bauvorhaben das „gemeindliche Einvernehmen zu erteilen“, nachdem für das Vorhaben schon konkrete Pläne vorliegen.