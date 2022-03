Edelstetten

06:00 Uhr

Der Edelstetter Gasthof Bischof setzt auf neue kreative Projekte

Plus Bei der Weiterentwicklung des Gasthofs in Edelstetten arbeiten Mutter und Tochter eng zusammen. Wie sich der Gasthof für Vereine einsetzt.

Von Gertrud Adlassnig

Es ist lediglich ein Buchstabe, der Mutter und Tochter unterscheidet: Christine Köhle, die 2009 die Gastwirtschaft von ihren Eltern übernommen hat, und Christina Köhle, die seit 2013 im Familienbetrieb mitbestimmt. Der Landgasthof Bischof in Edelstetten ist ein seit sechs Generationen betriebenes Traditionshaus, in dem sich die Inhaber ganz selbstverständlich jeden Tag um das Wohl ihrer Gäste kümmern und die Chefin persönlich in der Küche steht. Doch die Köhles wollen sich nicht auf einst errungenen "Lorbeeren" ausruhen. Christine und Christina setzen in ihrem Gastronomiebetrieb mit viel Kreativität und unermüdlichem Fleiß immer wieder neue Akzente.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .