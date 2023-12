Ein Krippenweg zeigt besondere Weihnacht in Edelstetten

Wunderschöne Einblicke ins biblische Geschehen rund um Weihnachten bietet der Edelstetter Krippenweg. Wann er nach Weihnachten geöffnet ist.

Ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, öffnet der Edelstetter Krippenweg seine Pforten. Der Krippenweg führt vom Kirchplatz in den Edelstetter Süden und kann an allen Sonn- und Feiertagen jeweils von 13 bis 17 Uhr besichtigt werden. Führungen für Gruppen nimmt Peter Zeman unter Telefon 08283/920514 entgegen.

Edelstetten ist seit vielen Jahren eine zentrale Säule im schwäbischen Krippenparadies und beherbergt eine erstaunliche Anzahl von hochwertigen Krippen. Höhepunkt des Krippenweges sind die historische Barockkrippe in der ehemaligen Damenstiftskirche sowie die sogenannte „Reischl-Krippe“. Die historische Barockkrippe mit neun Szenen gilt als Juwel in der Krippenlandschaft im Landkreis Günzburg. Der Zugang zur Krippe erfolgt über den Altarraum der Kirche. Krippenexperten sind sich einig, dass Edelstetten eine der wertvollsten Barockkrippen in Bayerisch-Schwaben beherbergt. Die Krippe ist um 1750 entstanden. Vermutlich haben die adeligen Stiftsdamen die holzgeschnitzten oder wachsgegossenen Köpfe und Glieder von fahrenden Händlern erworben. Rund 130 Figuren zeigen die Geburt Christi, den Kindermord, die Beschneidung, die Königsanbetung, den Jesusknaben im Tempel, die Hochzeit zu Kana, das Haus zu Nazareth, die Flucht nach Ägypten und die Taufe Jesu im Jordan.

Im Kellergeschoss des Wohnhauses von Peter Zeman kann die „Reischl-Krippe“ bestaunt werden. Die Simultankrippe stammt von dem mittlerweile verstorbenen und in Langenhaslach aufgewachsenen Helmut Reischl aus Dornstadt. Die aus Lindenholz geschnitzten 20 Zentimeter großen Figuren stellen sechs Szenen der Weihnachtsgeschichte in Anlehnung an mehrere namhafte Krippenkünstler dar. Darüber hinaus können noch weitere Krippen ehemaliger Edelstetter Krippenschnitzer bestaunt werden.

