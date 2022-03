So geht es nach dem Tod des Chefs mit der Bäckerei Miller in Edelstetten weiter

Plus Nach dem Tod von Bäckermeister Robert Miller im November führt seine Familie den Edelstätter Bäck weiter. Trotz des Einschnitts bleibt vieles wie zuvor.

Auf eine lange Backtradition, die bis ins Jahr 1891 zurückreicht, kann die Bäckerei und Konditorei Miller in Edelstetten zurückblicken. Der familiengeführte Betrieb, der auch als Edelstetter Bäck bekannt ist, beliefert Kunden von nah und fern mit seinen Backwaren und ist als wichtiger Faktor des regionalen Geschäftslebens etabliert. Umso gravierender waren die Herausforderungen, vor welche die Familie durch den unerwartet frühen Tod des Bäckermeisters Robert Miller im November des vergangenen Jahres gestellt wurde.