Ellzee

vor 51 Min.

Die Pläne der Firma KLB Kötztal Lacke in Ellzee werden konkreter

Plus Der Bebauungsplan für die Erweiterung von KLB Kötztal Lacke in Ellzeewird nach einem Beschluss des Gemeinderates nun öffentlich ausgelegt.

Von Manuela Rapp

Die Firma „KLB Kötztal Lacke + Beschichtungen GmbH“ aus Ichenhausen möchte nach Ellzee expandieren. Der Grund: Der bestehende Betriebsstandort in Ichenhausen ist bereits vollständig bebaut, die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen sind aufgrund ihrer topografischen Lage für eine Erweiterung ungeeignet. Für den Entwickler und Hersteller hochwertiger Kunstharze für robuste Gewerbe- und Industrieböden ist dabei die räumliche Nähe zum Stammwerk wichtig. „Die Luftlinie zwischen beiden Standorten beträgt circa 2,5 Kilometer“, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage für den Ellzeer Gemeinderat. Dieser beschloss in der jüngsten Zusammenkunft einstimmig den Vorentwurf für den dazu nötigen Bebauungsplan „Industriegebiet Am Grünfeld – Nord“. Dieser wird jetzt öffentlich ausgelegt.

