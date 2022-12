In Hausen soll eine neue Photovoltaikanlage entstehen

Plus Wie die Planung für die neue PV-Anlage in Hausen im Details aussieht und welche Schritte jetzt konkret geplant sind.

Auf einem Areal von rund 4,9 Hektar auf der Gemarkung des Ellzeer Ortsteils Hausen möchte ein Projektentwickler eine Freiflächen-Photovoltaikanlage errichten. Dazu ist jedoch erst einmal die Änderung des Flächennutzungsplans notwendig, in dem das Plangebiet als Sondergebiet Photovoltaik ausgewiesen werden soll. Jetzt billigte der Ellzeer Gemeinderat mehrheitlich den Vorentwurf dazu, den Volljuristin Kathrin Müller vom Büro Kling Consult vorstellte.