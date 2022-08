Angeklagter erscheint am Gericht, doch die Verhandlung fällt aus

Ein Raubprozess ist vor dem Schöffengericht ausgefallen, obwohl der Angeklagte erschien. Der Grund ist auch nicht Personalmangel am Amtsgericht.

Wegen bewaffneten Raubes, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Bedrohung sollte sich ein zur Tatzeit 18-Jähriger am Mittwoch vor dem Günzburger Jugend-Schöffengericht verantworten. Kurios: Der Angeklagte kam, aber die Verhandlung fand nicht statt.

Aus unterschiedlichsten Gründen werden Verfahren bei der Justiz abgesetzt: Beispielsweise bei Coronafällen, oft liegt es aber daran, dass der oder die Angeklagte einfach beim Gerichtstermin zur Abwesenheit glänzt. Völlig anders verhielt sich die Sache beim Prozess gegen den jungen Mann. Die Verhandlung wurde von Amts wegen abgeblasen. Grund dafür war, dass die Ladung an den Angeklagten als unzustellbar zurückkam, wie Amtsgerichtsdirektor Walter Henle unserer Redaktion auf Nachfrage erklärte. „Deshalb wurden alle Zeugen abgeladen und auch der Sachverständige“. Der Gerichtsmediziner sollte ein Gutachten dazu abgeben, ob der Beschuldigte die Tat im Zustand verminderter Schuldfähigkeit verübte, wie es juristisch heißt.

Der Angeklagte soll in Thannhausen wen mit einem Messer verletzt haben

Denn die Ermittlungen hatten einen ordentlichen Rausch mit gut 2,8 Promille ergeben. Im Mai vergangenen Jahres soll der damals 18-Jährige in Thannhausen nach einem Streit einem Opfer Autoschlüssel abgenommen und es dabei mit einem Messer verletzt haben, wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor. Kurz vor dem Termin der Verhandlung kam der Angeklagte ins Günzburger Justizgebäude, was ihm Jugendrichter Henle als durchaus verantwortungsbewusst anrechnet. Der junge Mann hatte vermutlich durch seine erste Verhandlung, die ebenfalls abgesetzt werden musste, von dem am Mittwoch angesetzten Termin Kenntnis. Zu einer Neuauflage des Prozesses kommt es nach Einschätzung des Amtsgerichtsdirektors frühestens Ende Oktober.