Hoffest zugunsten krebskranker Kinder in Hagenried

Der Erlös des Hoffestes am 10. Dezember beim Hagenrieder Christbaumverkauf wird gespendet. Außerdem geht ein Euro pro Baum an Vereine, die Familien mit krebskranken Kindern unterstützen.

Als Krönung der diesjährigen Christbaum-Saison findet am Samstag, 10. Dezember, bei Familie Mayer in Hagenried ein Hoffest inmitten der Weihnachtsbäume statt. Neben vielen Leckereien wie Glühwein, Bratwurst, Steaks oder Crêpes stimmen die „The Voice of Germany“-Teilnehmerin Alexandra Jörg und das Turmbläser Ensemble Altstetter ab 16 Uhr in die Weihnachtszeit ein. Ein weiterer Höhepunkt ist eine Verlosungsaktion mit einem PKW- Anhänger im Wert von 1500 Euro als Hauptgewinn. Besucher sind im idyllischen Christbaumgarten in Hagenried ab 9 Uhr zu einer Tasse Glühwein oder anderen Leckerbissen eingeladen. Der gesamte Erlös aus dem Hoffest wird für den guten Zweck gespendet. Zusätzlich kommt für jeden verkauften Baum ein Euro bei den betroffenen Familien an.

Weihnachtsbäume bis 24. Dezember

Bis einschließlich Samstag, 24. Dezember, können in Hagenried Weihnachtsbäume erworben werden. Geöffnet hat der Christbaumverkauf jeweils von Montag bis Samstag zwischen 9 und 18 Uhr. Auf dem großen Freigelände findet man dieses Jahr wieder eine große Auswahl an Nordmanntannen, Blaufichten und weiteren Weihnachtsbäumen. Auch übergroße Weihnachtsbäume aus dem heimischen Christbaumgarten werden angeboten. Neuheit ist dieses Jahr, dass neben dem standardmäßigen Anschnitt der Bäume, diese auf Wunsch auch an die Haustür geliefert werden.

Seit vielen Jahren unterstützen Nicole und Peter Mayer mit Spenden durch den Weihnachtsbaumverkauf die Vereine Lichtblicke und Glühwürmchen. Diese gemeinnützigen Vereine helfen krebskranken Kinder und deren Familien. (AZ)