Der TSV Niederraunau ist heiß aufs Landesliga-Derby

Begegnungen mit dem TSV Ottobeuren sind immer hoch emotional. Die Erinnerung an eine andere Sache steigert die Laune im TSV Niederraunau zusätzlich.

Die Vorfreude ist groß bei den Handballern des TSV Niederraunau. Das immer hoch emotionale, immer heiß umkämpfte Landesliga-Derby gegen den TSV Ottobeuren steht an. Und das in heimischer Halle. Die traditionelle Spielstätte im Schulzentrum Krumbach wird gewiss wieder eine überaus stimmungsvolle Atmosphäre bieten an diesem 1. Oktober. Anspiel ist um 19.30 Uhr.

Generalprobe verloren

Den Ausgang der Generalprobe gegen den Eichenauer SV hatten sich die Niederraunauer definitiv anders vorgestellt. Im ersten Auswärtsspiel der noch jungen Saison verloren die Raunauer Jungs beim Bayernliga-Absteiger 30:34. Verdient, wie sie selbst einräumten.

Nun, im dritten Spiel der laufenden Runde, erwartet das Team um Trainer Johannes Rosenberger der erste Gegner, dem man bereits im vergangenen Spieljahr gegenüberstand. Allerdings nur einmal. Die Mittelschwaben konnten sich in der zweiten Halbserie nicht mehr mit den Allgäuern duellieren, da es die Verantwortlichen in Ottobeuren nach der corona-bedingt erfolgten Spielabsage der Niederraunauer nicht fertig brachten, innerhalb von drei Monaten einen Nachhol-Termin zu finden. Wegen dieser mangelnden Flexibilität verlor der TSV Niederraunau das Spiel am Grünen Tisch – und zeigte sich in seinen auf das Urteil folgenden Wortmeldungen alles andere als amused. Es war übrigens das einzige Punktspiel der damaligen Landesliga-Südwest, das nach corona-bedingter Absage nicht nachgeholt werden konnte. Das sportliche Kräftemessen in der Hinrunde hatten die Raunauer Jungs noch 25:22 gewonnen.

Karten sind neu gemischt

Inzwischen sind die Karten neu gemischt. Neben Trainer Daniel Berkessel kehrten auch die Handballer Karlo Tomic und Luca Kaulitz zurück zu den Schwarz-Gelben. Außerdem verstärken Rückraumspieler Alexander Italo aus Immenstadt und Daniel Whyte aus der eigenen Jugend den Landesliga-Kader. Im ersten Saisonspiel beim TSV Simbach verlor der TSV Ottobeuren trotz einer bemerkenswerten Aufholjagd in den letzten zehn Spielminuten knapp 31:32. Und bei Aufsteiger SV Wacker Burghausen retteten die Allgäuer mit einem direkt verwandelten Freiwurf nach Ablauf der Uhr ein 26:26-Unentschieden.

Es dürfte spannend werden

Auch ohne die Ergebnisse der ersten beiden Spieltage einzubeziehen, erwarten die gastgebenden Niederraunauer ein ausgeglichenes und sehr spannendes Derby. Trotzdem wird beim Blick auf die noch blutjunge Tabelle der Landesliga Süd klar, dass die Raunauer Jungs dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen, um den Anschluss ans obere Tabellendrittel halten zu können. (AZ)

Lesen Sie dazu auch