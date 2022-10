Krumbach

17:30 Uhr

Als die Feierabendkappe bei den Herren groß in Mode war

Alles rund um die Tracht gab es am Wochenende auf dem Trachtenmarkt in Krumbach zu sehen.

Plus Von historischen Hauben zur recycelten Kappe: Beim Trachtenmarkt in Krumbach gab es Traditionelles, aber auch Weiterentwickeltes rund um die Tracht.

Von Sabine Relovsky

Nach zwei Jahren Abstinenz fand dieses Jahr wieder die Wiesn in München statt. Ein Fest, an dem ein Großaufgebot an Trachten zu sehen ist. Es ist ein Muss für jeden Besucher, dort mit Dirndl oder Lederhosen aufzumarschieren. Um für sich die individuelle Tracht zu finden, mit der man sich identifizieren kann und in der man sich wohlfühlt, gibt es die Möglichkeit, sich an die Trachtenkultur-Beratung des Bezirks Schwaben zu wenden. Ist man schon im Besitz einer Tracht und will diese weiter ausstatten, dann ist der schwäbische Trachtenmarkt die richtige Anlaufstelle.

