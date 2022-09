Der Krumbacher Alpenverein feiert sein 100-jähriges Jubiläum

Bei der Jubiläumsfeier der DAV-Sektion Krumbach haben die Besucher viel ausprobiert. Der Verein erhielt viel Lob von allen Seiten.

Anne und Vera Lutzenberger aus Krumbach waren mit ihrem Papa in die Kletterhalle gekommen. "Zum ersten Mal", wie die beiden Mädchen freudestrahlend erzählten. Sie kraxelten an der Boulderwand im Obergeschoss mit großem Eifer. Die Geschwister möchten wiederkommen, wie viele andere auch. Auch zahlreiche Frauen und Männer nutzten den Schnuppertag und kletterten in der Halle auf und ab. Die Bedeutung der Jugendarbeit hob Vereinsvorsitzender Martin Kramer in seiner Ansprache hervor.

Er erwähnte beachtliche Erfolge der Nachwuchsathleten und nannte beispielhaft Benedikt und Magdalena Joas oder Max Dinger. Dahinter stehe großes ehrenamtliches Engagement. Allein seit Juni 2021 haben die ehrenamtlichen in den Kernreferaten 3700 Stunden geleistet. "Das Fundament unserer Arbeit ist, was 99 Jahre vor uns mit viel Herzblut aufgebaut wurde", erinnerte Kramer zudem an die Leistungen seiner Vorgänger. Der Verein habe sich stetig weiterentwickelt und den jeweiligen Herausforderungen gestellt.

122 Bilder Das war das Jubiläum der DAV-Sektion-Krumbach Foto: Dieter Jehle

Die DAV-Sektion ist Krumbachs größter Verein

Hohe Beständigkeit und kontinuierliche Weiterentwicklung, die DAV Sektion Krumbach hat sich in 100 Jahren dem Wandel gestellt. Die Krumbacher Sektion ist mit rund 1800 Mitglieder der mitgliederstärkste Verein in der Kammelstadt. Die Ehrengäste beim Festakt sparten nicht mit lobenden Worten. Landrat Hans Reichhart würdigte den Verein als "Botschafter für den Landkreis Günzburg" und attestierte dem Jubilar, "beste Voraussetzungen für die Zukunft zu haben".

Zwei wichtige Säulen nannte Landrat Reichhart. Der Verein halte zum einen die Verantwortung gegenüber der Natur hoch und biete zum anderen Spitzensport an. Der Kreischef wünschte den Verantwortlichen, dass den Verein keine "Flaute" erreiche. "Wir sind stolz auf diesen Verein", sagte Krumbachs Zweiter Bürgermeister Gerhard Weiß. Mit großem Stolz könne die Sektion auf ein Jahrhundert zurückblicken. "Bleiben Sie weiter so jung und erfolgreich", sagte Weiß.

Jürgen Epple, Gerhard Groos, Gerhard Weiß, Fritz Birkner, Landrat Hans Reichhart, Werner Lieb sowie Vorsitzender Martin Kramer und Stellvertreter Alexander Joas. Foto: Dieter Jehle

Die Krumbacher Ortsgruppe gehörte einst zur Mindelheimer Sektion

Jürgen Epple. Vizepräsident des DAV, erinnerte an die Anfänge der Sektion Krumbach. 1922 gehörte die Krumbacher Ortsgruppe noch der Sektion Mindelheim an, 1949 wurden die Kammelstädter eigenständig. Der Krumbacher Stadtkaplan Rudolf Hauser hatte seinerzeit maßgeblich die Eigenständigkeit vorangetrieben. Die Beständigkeit der Krumbacher Sektion sei ihr großes Plus. In einem Jahrhundert standen lediglich zwölf Vorsitzende an der Spitze des Vereins.

Mit 21 Jahren Vorstandstätigkeit habe Werner Lieb dabei den Verein maßgeblich geprägt. Mit dem Bau des Sektions- und Kletterzentrums habe der Verein unter Lieb einen Meilenstein gesetzt. Epple bestätigte den Krumbachern eine gute Jugendarbeit und aktive Gruppen. Eine wichtige Herausforderung für die nächsten Jahre sei die Klimaneutralität. "Bis 2030 will der Deutsche Alpenverein mit seinen 355 Sektion Klimaneutral sein", so Epple. Der Vizepräsident übergab einen Karton voll Wanderkarten. "Diese haben einen Riesenvorteil gegenüber allen digitalen Wanderkarten, da geht der Akku nicht aus."

Gerhard Groos von der Nachbarsektion Mindelheim sprach von einer soliden, beständigen und nachhalten Arbeit in Krumbach. Bis 1949 gehörte Krumbach zu Mindelheim. "Wir waren einmal zusammen, dann kam die Trennung, und Krumbach ist mittlerweile unsere 'Ex'. Wir blieben trotzdem immer freundschaftlich verbunden", sagte Gross. Krumbach sei aus dieser Trennung eindeutig als Gewinner hervorgegangen. Werner Lieb, langjähriger Vorsitzender der Sektion Krumbach, wünschte sich, dass sich der Verein insbesondere der Jugendarbeit auf breiter Basis und nicht nur auf Leistung getrimmt annehme. Dann sei es ihm nicht bang für die Zukunft. Seinen Respekt den Gründern und allen Vereinsmitgliedern sprach der BLSV-Kreisvorsitzender Fritz Birkner aus. Laut dem BLSV-Kreischef zähle Klettern heute zu den Sportarten, die überdurchschnittliche Zuwachsraten haben. "Die Sektion Krumbach liegt deshalb voll im Trend", sagte Birkner.