Ein Krumbacher Traditionsgeschäft: Die Firma Striegel feiert Jubiläum

Plus Das Krumbacher Fachgeschäft für Heimtextilien feiert sein 75-jähriges Bestehen. Die Aktivitäten von Striegel reichen seit Langem weit über Krumbach hinaus.

"Profi für Wohnen, Schlafen und Wohlfühlen" lautet die Devise der Krumbacher Hubert Striegel GmbH. Das Krumbacher Fachgeschäft für Heimtextilien praktiziert dies seit 75 Jahren mit großem Erfolg und feiert derzeit dieses Jubiläum, begleitet von verschiedenen Aktionen. Das Ziel, so Seniorchef Hubert Striegel: "Vertrauen und Respekt sowie der persönliche Kontakt zu den Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern sind und bleiben unsere Philosophie."