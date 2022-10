Krumbach

12:03 Uhr

Diskussionen mit dem Stadtrat und ein Blick auf die EU

Plus Die lange Nacht der Demokratie bietet ein vielfältiges Programm. Wie wichtig Meinungen und Diskussionen sind, zeigte der Dialog mit dem Stadtrat.

Von Gertrud Adlassnig

Die "lange Nacht der Demokratie" eine von Netzwerk politische Bildung Bayern und Wertebündnis Bayern, die am Wochenende vor dem Nationalfeiertag, dem 3. Oktober, angesetzt ist, konnte dank eines sehr aktiven Netzwerks von Lokalforum, Vhs, JuZe, Jugendpflege. Quartiersmanagement und Heimatmuseum auch in Krumbach begangen werden, womit die kleine Stadt an der Kammel zu den ganz wenigen in Schwaben gehört, die sich aktiv um ein besseres Demokratiebewusstsein in der Bevölkerung bemüht. Und wenn die engagierten Demokraten einmal loslegen, dann aber richtig. Und deshalb hat die lange Nacht in Krumbach nicht nur einen Abend gedauert, sondern bot ein abwechslungsreiches Angebot von Freitagabend bis Montagnachmittag. Ein Nonstop-Programm von 16 Uhr bis Mitternacht bemühte sich am Sonntag, die Verschiedenheit der Bürger und ihrer Interessen vielfältig abzubilden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .