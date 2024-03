Fantastische Lego-Bausteinwelten ein Wochenende lang in Krumbach

Im Mittelschwäbischen Heimatmuseum in Krumbach zeigen die Mitglieder des Lego-Fanclubs für Erwachsene Klötzchenbauten, die Groß und Klein faszinieren.

Wer schon einmal seiner Nichte oder seinem Neffen ein Spielset des dänischen Spielwarenherstellers geschenkt hat, kennt vielleicht die Faszination, die das Bauen mit den bunten Steinen ausübt. Lego ist nicht nur bei Kindern beliebt. Auch viele Erwachsene können sich dem Charme der Plastikklötze nicht entziehen. Zu den großen Lego-Freunden gehören auch die Mitglieder von Bricking Bavaria.

200 Quadratmeter Ausstellungsfläche in Krumbach für die Lego-Bauer

Das Mittelschwäbische Heimatmuseum hat sich mit dem Krumbacher Kulturverein Kult und dem Unterverein Subkult zusammengeschlossen, um die fantasievollen Lego-Welten von Bricking Bavaria nach Krumbach zu holen. Am Wochenende 16. und 17. März, jeweils zwischen 10 und 17 Uhr, bietet das Mittelschwäbische Heimatmuseum Krumbach zu familienfreundlichen Eintrittspreisen die Gelegenheit zum Besuch. Auf rund 200 Quadratmetern können große und kleine Lego-Fans die Werke der kreativen Baumeister bestaunen.

Bricking Bavaria organisiert regelmäßig Ausstellungen, die die beeindruckende Vielfalt der sogenannten MOCs (My Own Creation = Meine eigene Kreation) der AFOLs (Adult Fans of Lego = Erwachsene Lego-Fans) zeigt. Die Szene ist gut vernetzt, sodass Lego-"Verrückte" von überall her ihre Schöpfungen präsentieren. Tausende von Steinen, die in stundenlanger Arbeit zusammengesetzt wurden, formen kreative Modelle. Die Bandbreite reicht vom schnittigen Auto über das lebendige Burgen-Szenario bis zur mit Elektromotor betriebenen Eisenbahn. Bereits im Jahr 2022 war der Lego-Fanclub einmal im Krumbacher Museum um die Besucherinnen und Besucher zum Staunen zu bringen. (AZ)

