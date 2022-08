Heimatforscher Erwin Bosch hat für Krumbach bleibende Akzente gesetzt

Erwin Bosch ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Er forschte zur Geschichte von Krumbach-Hürben und war Mitautor der Krumbacher Stadtchronik.

Die Krumbacher Heimatgeschichte - sie ist intensiv mit dem Namen Erwin Bosch verbunden. Bei der Erforschung der jüdischen Geschichte und der Geschichte Krumbach-Hürbens hat er bleibende Akzente gesetzt. Er war Mitautor der 1993 erschienenen offiziellen Krumbacher Stadtchronik. Bosch ist jetzt in Nördlingen, wo er zuletzt seinen Wohnsitz hatte, gestorben. Er wurde 89 Jahre alt.

Eine besondere Bedeutung hat eine Arbeit aus dem Jahr 2014

Es war ein ehrgeiziges Projekt, das sich die „Forschungsgemeinschaft Schwaben“ seinerzeit vorgenommen hatte, ging es doch um die Begründung der wissenschaftlichen Reihe „Quellen und Darstellungen zur jüdischen Geschichte Schwabens“. Begleitet durch wissenschaftliche Mitarbeiter hatte sich daraufhin Erwin Bosch der Kärrnerarbeit hingegeben, speziell die Geschichte der Hürbener Juden neu zu überarbeiten und damit die vorliegenden Beiträge von Heinrich Sinz, Herbert Auer und Dr. Barbara Sallinger fortzuschreiben.

Das Ergebnis war das 2014 gedruckte umfassende Nachschlagewerk „Der Jüdische Friedhof von Krumbach – Hürben“, das auf einer umfangreichen Detailrecherche basiert. Erwin Bosch setzte mit diesem Werk zu einem bemerkenswerten Fixpunkt in seiner jahrzehntelangen Forschungsarbeit zur Heimatgeschichte an. Der Geschichte Hürbens nachzuspüren war Lebenswerk von Erwin Bosch, der selbst auf familiäre Wurzeln in Hürben zurückblicken kann. Dieser Tage ist Erwin Bosch in Nördlingen, wo er zuletzt seinen Wohnsitz hatte, verstorben. Er wurde 89 Jahre.

Erwin Bosch wurde 1933 in Krumbach geboren und war beruflich viele Jahre Diplomingenieur für Vermessungstechnik am damaligen Flurbereinigungsamt. Hier wurde durch Kollegen das Interesse an Vor- und Frühgeschichte geweckt. In einem Arbeitskreis hat Bosch zusammen mit Freunden den Altkreis Krumbach betreut und mehrere archäologische Grabungen durchgeführt. Als Mitautor der Krumbacher Stadtgeschichte (herausgegeben 1993) hat Bosch über die Anfänge der Besiedelung des Krumbacher Raumes in vor- und frühgeschichtlicher Zeit geschrieben.

Erwin Bosch hinterlässt eine bleibende Botschaft

Eines der letzten Projekte, dem sich der passionierte „Hürbener Heimatforscher“ verschrieben hatte, war das Hürbener Wasserschloss, um dessen Geschichte sich von jeher etliche Legenden ranken. Unter anderem die Erzählung, der bekannte Maler Jakob Fröschle habe 1787 maßgeblich am Schloss mitgearbeitet. Doch Fröschle war zu diesem Zeitpunkt bereits rund fünf Jahre tot. Im Gespräch auf eben die Fakten verweisend, umschrieb Bosch diese Darstellung mit der trockenen und zugleich präzisen Sprache des Historikers, dass Jakob Fröschle anno 1742 in Krumbach geboren und im April 1782 gestorben sei: „Dass er damit wohl 1787 keine repräsentative Freskomalerei anbringen konnte, dürfte unwidersprochen sein“. Strikte Orientierung an den Fakten: Auch das ist eine bleibende Botschaft von Erwin Bosch.

