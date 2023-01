Krumbach/Kammeltal

12:30 Uhr

Ein rotes Akkordeon fürs Krumbacher Heimatmuseum

Plus Marianne Baldauf und Anity Lepschy übergeben das rote Akkordeon des Vaters Leo Lepschy an das Heimatmuseum in Krumbach.

Von Claudia Bader

Das Mittelschwäbische Heimatmuseum ist um eine historische Rarität reicher geworden. Kurz vor Weihnachten übergaben die Schwestern Marianne Baldauf und Anita Lepschy an Museumsleiterin Anita Roth das Akkordeon ihres verstorbenen Vaters Leo Lepschy.

