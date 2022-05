Umfrage in Krumbach: Das planen die Menschen für die Pfingsttage

Warum über die Festtage die Zusammenkunft mit der Familie so wichtig ist. Wir haben uns in der Krumbacher Innenstadt umgehört.

An Pfingsten feiern Christen auf der ganzen Welt das Kommen des Heiligen Geistes. Das macht Pfingsten zu einem Fest von hoher religiöser Bedeutung. Die befragten Passantinnen und Passanten in der Krumbacher Innenstadt sind sich dessen durchaus bewusst. Viele der Befragten gehen an diesem Tag in die Kirche. Sie verbringen die Pfingsttage überwiegend daheim mit der Familie.

Helmut Werdich (72), Günzburg. Foto: Elisabeth Schmid

Helmut Werdich (72), Günzburg: Pfingsten hat für mich schon noch eine Bedeutung. Ich gehe mit der Familie in die Kirche. Das gehört einfach dazu. Ich fahre nicht weg. Ich und meine Frau sind Rentner, da müssen wir nicht unbedingt über Pfingsten wegfahren, wenn viel los ist. Wir können das ganze Jahr fortfahren. Wir bleiben zu Hause und machen es uns gemütlich.

Patricia Gebauer (23), Krumbach, Andrea Schnitzler (55), Krumbach. Foto: Elisabeth Schmid

Patricia Gebauer (23), Andrea Schnitzler (55), Krumbach: Ich fahre Pfingsten zu meinen Eltern an den Chiemsee. Darauf freu ich mich schon sehr. Meine Schwiegermutter bleibt daheim und arbeitet im Garten. Sie geht lieber mal in eine Kapelle anstatt in die Kirche. Sicher gehen wir bei schönem Wetter viel spazieren. Ich habe ja auch mein Baby dabei.

Magdalena Wagner (19), Krumbach. Foto: Elisabeth Schmid

Magdalena Wagner (19), Krumbach: Pfingsten ist ein religiöser Feiertag, da gehe ich mit meinen Eltern in die Kirche. Das ist bei uns so Brauch. Was wir an den freien Tagen sonst noch unternehmen, ist noch nicht geplant. Vielleicht treffe ich mich mit Freunden oder wir machen einen Ausflug, das passiert dann ganz spontan. Auf jeden Fall genieße ich die freien Tage.

Anja Rudolph (34), Deisenhausen. Foto: Elisabeth Schmid

Anja Rudolph (34), Deisenhausen: Mit der Familie geht es in die Kirche. Mein Sohn geht in diesem Jahr zur Kommunion, da ist der Kirchgang Pflicht. Viel verreisen können wir nicht, da wir eine Landwirtschaft haben. Aber im August nehmen wir uns einige Ferientage. Die Kinder haben Pfingstferien und freuen sich auf die freien Tage und auf hoffentlich schönes Wetter.