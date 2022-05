Malwettbewerb: Von der Schönheit der Seelen und dunklen Schatten

Die Krumbacher FOS/BOS zeigt bei einer Vernissage Arbeiten junger Künstlerinnen, die beim Jugendmalwettbewerb der Raiffeisenbank erfolgreich waren.

"Die Schönheit hat auch dunkle Seiten", erläutert Julia Bigelmayr. Die Zwölftklässlerin hat beide Facetten der Schönheit in ihrem Bild vereint. Gestrichelte Schönheits-OP-Markierungen auf einem verunsicherten Gesicht, ein ausgemergelter Körper und ein blanker Schädel: Es gibt viele Details im Werk der Schülerin zu entdecken. Ihre Arbeit solle die Schattenseiten des Strebens nach dem perfekten Menschen aufzeigen. Offenbar ist ihr das gut gelungen: Beim 52. Internationalen Jugendmalwettbewerb der Raiffeisenbank Schwaben Mitte zum Thema "Schönheit" belegte sie den zweiten Platz.

Bei der Vernissage in der Aula der FOS/BOS in Krumbach überreichte Sabine Turek von der Raiffeisenbank Schwaben Mitte der Künstlerin eine Urkunde und zwei Kinokarten. Die Krumbacherin zeigte sich nicht nur von Julias Zeichentalent beeindruckt. "Das beginnt ja schon mit Schönheit", kommentierte sie die Gesangsdarbietung, mit der Julia die Veranstaltung eröffnete. Die vielseitig talentierte junge Frau, die den sozialen Zweig der Fachoberschule besucht und kurz vor dem Fachabi steht, sieht ihre berufliche Zukunft allerdings weniger in der Kunst: "Ich möchte später im sozialen Bereich arbeiten."

Insgesamt 22 Schulen haben am Jugendmalwettbewerb teilgenommen

"Uns ist wichtig, junge Leute zu fördern und zu fordern", betonte Sabine Turek. Bei dem etablierten Kunstwettbewerb haben im Bereich Schwaben Mitte insgesamt 22 Schulen teilgenommen. 280 Sieger hat die Jury gekürt - zwei an der FOS-BOS Krumbach. Neben Julia Bigelmayer als Zweitplatzierte wurde Lara Jungbauer aus Behlingen mit dem ersten Platz geehrt. Mit Kugelschreiber und Buntstiften hat sie ein Bild geschaffen, dass die Verzweiflung über die Unzufriedenheit mit dem eigenen Äußeren sehr punktiert illustriert. Wie einige andere der FOS/BOS-Künstlerinnen konnte Lara krankheitsbedingt nicht an der Vernissage teilnehmen. Neben den Schülerinnen und einigen Lehrkräften waren Eltern, Freunde und Vertreter von Elternbeirat und Förderverein gekommen, um die Arbeiten zu bewundern.

Etwa die Collage von Milena Pleplic. Sie hat für ihre Arbeit Menschen gefragt, was sie an sich selbst nicht schön finden. Genau diese Stellen hat sie dann fotografiert und mit den Worten "You are beautiful" (Deutsch "Du bist schön") zu einem ausdrucksstarken Gesamtkunstwerk zusammengefügt.

Unser Bild zeigt von links: Studiendirektorin Eva Herold-Fißl, Julia Bigelmayr, Milena Pleplic, Eileen Scharfenberger, Jessica Aufmuth, Lena Schauer, Schulleiterin Elvira Seibold, Sabine Turek (Prokuristin in der Raiffeisenbank Schwaben Mitte). Foto: Marc Hettich

Dass die Schülerinnen auch jenseits des Wettbewerbes kreativ sind, zeigte sich in den ebenfalls an diesem Abend ausgestellten Skulpturen. Eva Herold-Fißl, die Iniatiatorin der Vernissage, gab dafür eine sehr kompakte Vorgabe aus: "1,5 Meter". Das genügte ihrem Kurs völlig, um spannende Ergebnisse zu erschaffen. Beispielsweise die Drachenskulptur von Jessica Aufmuth. "Darin stecken etwa zehn bis zwanzig Stunden Arbeit", schätzt die Künstlerin.

Als Material diente hauptsächlich Pappmaché. Ihre Lehrerin erläutert, dass die Zahl 1,5 auch für den Mindestabstand in Corona-Zeiten stehe. "Die Schülerinnen haben in dieser Zeit auf vieles verzichten müssen." Die Vernissage sollte auch als Möglichkeit dienen, wieder mit anderen Menschen zusammenzukommen. Nachdem die angehende Abiturientin Melina Seidl souverän Leonard Cohens "Hallelujah" darbot, kamen die Gäste dieser Intention auch nach und plauderten mit den anwesenden Künstlerinnen. Schulleiterin Elvira Seibold bringt es mit einem Platon-Zitat auf den Punkt. Wer die Schönheit des Körperlichen überwinde, entdecke die "Schönheit der Seelen": "Schöne Gespräche werden wichtiger als körperliche Schönheit."