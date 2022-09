Krumbach

06:15 Uhr

Neuartige Begegnung mit Hedwig Lachmann beim Literaturherbst

Plus Beim Literaturherbst in Krumbach tritt die Klezmer-Band Mesinke in ihrem Jubiläumsjahr auf und widmet sich der Lyrikerin Hedwig Lachmann auf eine neue Art.

Von Heinrich Lindenmayr, Dr. Artikel anhören Shape





Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .