Krumbach

06:30 Uhr

Waigel spricht vor Krumbacher Schülern über Wege zu Frieden und die alte Heimat

Der ehemalige CSU-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Theo Waigel stellte den Schülern in der Aula des Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasiums wichtige Stationen seines Lebens vor.

Von Thomas Niedermair

Vielfältige Einblicke in markante Abschnitte seiner politischen Laufbahn gab der ehemalige CSU-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Dr. Theo Waigel bei seinem Besuch des Simpert-Kraemer-Gymnasiums. Der 1939 geborene "Bauernbub aus Oberrohr", der maßgeblich an der deutschen Wiedervereinigung und der Einführung des Euro beteiligt war, sprach in der Aula des SKG aber keineswegs nur über wichtige Abschnitte seines Politikerlebens, sondern gab auch einiges über seine persönlichen Stärken und Schwächen preis. Für die aufmerksam zuhörenden Jugendlichen dürfte es beispielsweise tröstlich gewesen sein, dass "auch aus einem nicht braven Schüler wie mir trotz eines mittelmäßigen Abiturs etwas geworden ist".

