Wie ein junger Pfälzer Krumbacher Geschichte schrieb

Vor 120 Jahren war Karl Mantel Initiator für die Vereinigung von Krumbach und Hürben, die zu einem entscheidenden Wendepunkt der Krumbacher Stadtgeschichte wurde.

"Die städtischen Kollegien von Krumbach und die Gemeindeversammlung Hürben haben soeben unter dem Jubel der gesamten Bevölkerung die Einverleibung der Gemeinde Hürben in die Stadt Krumbach mit Stimmeneinheit beschlossen. Böllerschüsse verkündeten das freudige und für beide Gemeinden so hochwichtige Ereigniß; die Straßen sind festlich beflaggt, am Abend findet eine Festversammlung statt." So schreibt der Krumbacher Bote in seinem ersten Bericht über die Vereinigung der Nachbarkommunen in seiner Ausgabe vom 29. April 1902, also vor 120 Jahren.

Und weiter heißt es: "Seit vielen Jahren nebeneinander bestehend, durch die territoriale Lage aufeinander angewiesen, in Kirche und Schule, in allen Vereinen gemeinnütziger und geselliger Art längst vereint, ist nun endlich auch die Einheit der politischen Verwaltung, die schon vor hundert Jahren und seitdem wiederholt, aber vergeblich erstrebt war, erreicht. Die neue Stadt wird nach der letzten Volkszählung 3172 Einwohner und einen Flächeninhalt von 12,9 Kilometer haben." Der 27. April war also für Krumbach und Hürben kein Tag wie jeder andere, die Böllerschüsse und Beflaggung berechtigt und ebenso der festliche Abend in Wiedemanns Saal. Stadtpfarrer Jakob Burkhard wünschte der "Ehe" Glück und Segen und Seine Exzellenz Regierungspräsident Wilhelm von Lermann zeigte sich "hocherfreut über den sicher segensreichen Beschluß".

Einen ersten Krumbacher Einigungsversuch gab es 1813

Zur Vorgeschichte: Der erste datierte Einigungsversuch zwischen Krumbach und Hürben stammt aus dem Jahre 1813; acht Jahre nachdem die beiden Kommunen zum Königreich Bayern gekommen waren. Wie Peter Bauer in seinem Buch "Einheit" schreibt, war es eine Zeit, in der sich der gesamte europäische Kontinent in einer merkwürdigen Gefühlszerrissenheit zwischen Reaktion und Aufbruchsstimmung befand. Der Grund: Napoleons endgültige Niederlage in Waterloo. Aber auch schon damals zeigte sich, dass in den beiden Gemeinden der Weg zur Einheit nicht einfach war. Die Bemühungen des Zusammenfindens jedenfalls scheiterten.

Karl Mantel gilt als Initiator des Zusammenschlusses von Krumbach und Hürben im Jahr 1902. Foto: Archiv Stadt Krumbach

Erst wieder im Jahre 1874 ist aus den Chroniken ein zweiter Versuch bekannt. Es war erneut eine außergewöhnliche Zeit: Die Gründung des Deutschen Kaiserreichs, in dem auch Bayern einen Teilbereich bildete. In Krumbach jedoch vereitelten einige Details die Vereinigungsverhandlungen, weil verschiedene Geschäftsinhaber wirtschaftliche Nachteile befürchteten. Ein Kompromiss kam nicht zustande, und doch war der Einheitsgedanke nicht vom Tisch. Er wurde ein besonderes Anliegen des übergeordneten Bezirksamts, das die Einigung weiter beharrlich verfolgte. Der gebürtige Rheinpfälzer und seit Herbst 1898 in der Kreisbehörde tätige Assessor Karl Mantel widmete sich dieser Aufgabe mit großer Energie und unermüdlichem Fleiß. Ihm ist es zu verdanken, dass die beiden Gemeinden bereit waren, einen gemeinsamen Ausschuss zu bilden. Dieser ließ nochmals einige Jahre vergehen, bevor der 27. April 1902 als entscheidender Abstimmungstag für oder gegen die Fusion festgelegt war.

Auch der Krumbacher Gemeindewald war ein wichtiges Thema

Interessant ist ein Blick in die Vereinbarungen, über die bei den Einigungsgesprächen diskutiert und gestritten wurde. Da ging es beispielsweise, wie in der Krumbacher Stadtgeschichte zu lesen ist, um die "Rechte der Gemeindenutzungsberechtigten an dem Gemeindewalde Hürben und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, die durch die Vereinigung in keiner Weise berührt werden dürfen". Es ging dabei um die insgesamt 530 Tagwerk großen heutigen Stadtwaldbereiche östlich des Baugebiets "Oberes Feld" und südlich der Attenhauser Straße, die Hürben als "Heiratsgut" in die geplante Ehe einbrachte. Besondere Aufmerksamkeit erforderte auch die zahlenmäßig starke israelitische Kultusgemeinde in Hürben. So lautete ein Beschluss, dass in Krumbach "niemals" eine Vorschrift erlassen werden dürfe, welche deren rituelle Schlachtungen verbietet. Auch wurde ihr "für immer" das Recht zuerkannt, diese im städtischen Schlachthaus vornehmen zu dürfen.

Feier im strömenden Regen: 50 Jahre Einheit zwischen Krumbach und Hürben - eine weitere Impression der Feierlichkeiten im Jahr 1952. Foto: Stadtarchiv Krumbach

Erhebliche Diskussionszeit nahm ebenso die Festlegung der Magistratsräte und Gemeindebevollmächtigten in Anspruch. Die Krumbacher Räte wurden für die Wahlperiode 1903 bis 1905 auf zehn, später auf neun und ab 1909 auf acht festgelegt. Die Reduzierung der Hürbener Bevollmächtigten glich man diesen Zahlen an und betrug dementsprechend 30, 27 und 24. Errechnet wurden sie unter Zugrundelegung der letzten Volkszählung, also für Krumbach 2000 und Hürben 1300 Einwohner. Bürgermeister waren zu diesem Zeitpunkt Ferdinand Reiss in Krumbach und Anton Nagenrauft in Hürben. Ihnen zur Seite stand ein neunköpfiges Magistratskollegium beziehungsweise eine Gemeindeverwaltung mit elf Hürbenern.

Zur goldenen Hochzeit vor 70 Jahren wurde von Unbekannten nahe dem Heimatmuseum dieses Schild über die Straße gespannt, jedoch von anderen noch vor dem Festzug wieder abgehängt. Foto: Hans Bosch

Die beiden Kommunen waren getrennt durch ein umfangreiches Moorgebiet, das vom östlichen Marktplatz bis zum ehemaligen Kino in der heutigen Karl-Mantel-Straße reichte. Eine Ausnahme bildeten lediglich einige Gebäude in diesem Bereich. Das waren im Westen die nach Krumbach gehörende Obere Mühle (Leidescher) und das sogenannte Freihaus (Hofmeister). Die Untere Mahlmühle (Pfarrheim St. Michael), die Mühlkapelle und das östlich der Kammel stehende Wasserschloss, umgeben von einigen Hopfengärten, standen auf Hürbener Grund. Die einzige Verbindung bildete die heutige Karl-Mantel-Straße, damals ein "Knüppelweg", der für die Kuh- und Ochsengespanne nur beschwerlich befahrbar war.

Der Gesundbrunnenplatz spielte auch in der Krumbacher Stadtgeschichte immer wieder eine wichtige Rolle. Diese Postkarte stammt aus dem frühen 20. Jahrhundert, aus der Zeit der Vereinigung zwischen Krumbach und Hürben. Foto: Archiv Foto Weiß

Das "Niemandsland" beiderseits der Kammel bestand aus Moor- und Sumpfwiesen, von denen heute noch einige Namen bekannt sind, nämlich "Leideschers Prühl" (heute Kaufland) und "d'Froschlach" (City-Park). Die Grenzsäule stand wie heute zwischen dem 1674 von der Ortsherrschaft erbauten Freihaus (die Bewohner waren befreit von Weg- und Stegarbeiten, Wache stehen und von der Gewerbesteuer) und der Wachszieherei Bader (heute NKD). Die Grenze verlief im Süden durch das Scheppach-Areal zur Oberen Mühle und im Norden durch die heutige Mühlstraße zur gleichnamigen Kapelle. Südlich und nördlich dieses Bereichs war dann die Kammel Grenzfluss.

Die Krumbacher Einheit gab es bereits auf kirchlicher Ebene

Trotzdem besaßen Krumbach und Hürben in vielen Punkten eine gemeinsame Vergangenheit. Immer "eins" waren sie sich in der Kirche. Lediglich in den Jahren 1751 bis 1753, also während des Baus von St. Michael, kamen die Katholiken beider Orte zum Gottesdienst in der Hürbener Ulrichskirche zusammen. Sie war jedoch nie eine Pfarrkirche. Als Zweites war man im Schulbereich miteinander verbunden, wenngleich es auch hier um 1787 zu einem Bruch kam, der sich einige Jahre später mit dem Bau eines gemeinsamen Schulgebäudes neben St. Michael (heute Ganz-Haus) erledigte. Das Miteinander ergab sich zudem im Vereinsleben, den Handwerkerzünften und reichte bis zur gemeinsamen Rekrutierung der Soldaten.

Die Krumbacher Karl-Mantel-Straße in einem Ölgemälde von Josef Böck sen. aus dem Jahr 1915 - entstanden 13 Jahre nach der Vereinigung von Krumbach und Hürben. Foto: Archiv Heimatmuseum

Ein gleichartiges Verbindungsband war die jahrhundertelange Zugehörigkeit zur gleichen Herrschaft. Erstmals beurkundet ist dies ab 1350 unter den Herren von Ellerbach, die in der Hilpelsburg nahe dem Krumbad residierten. Welche Bedeutung dies für beide Orte hatte, zeigen die damaligen Besitzverhältnisse. Es waren dies in unmittelbarer Nachbarschaft sechs Adelsgeschlechter oder Klöster: Billenhausen und Edenhausen gehörten zu Ursberg, Niederraunau den Freyberg, Hohenraunau nach Neuburg/Kammel, Waltenhausen den Fuggern, Ebershausen zum Kloster Beuren, Nattenhausen dem Reichsstift Roggenburg und Deisenhausen nach Ulm. Krumbach und Hürben bildeten also eine Enklave, für die die kaiserlichen Habsburger in Wien verantwortlich waren.