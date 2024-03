Krumbach

12:00 Uhr

Diva und Märchenhaftes bei Ausstellung in Krumbach

Plus Die Galerie am Wasserschloss in Krumbach präsentiert kreative Freude von drei Künstlerinnen in ihrer neuen Ausstellung.

Von Heinrich Lindenmayr

„Die Merz und zwei Königinnen“ heißt die aktuelle Ausstellung der Galerie am Wasserschloss. Gut besucht war die Vernissage zu dieser 17. Ausstellung der Krumbacher Galerie. Der Coup, mit einem Titel, der nach Diva und Märchenhaftem klinge, Besucher anzulocken, sei dem Galeristen Karlheinz Schoblocher und seiner Frau Ulrike offenbar gelungen, erklärte Astrid Thum. Sie hielt die Laudatio auf die drei ausstellenden Künstlerinnen.

Lebensfreude, Lebenssinn und überbordende Kreativität, das sei ihr spontaner Eindruck bei der ersten Begegnung mit den Arbeiten der drei Künstlerinnen gewesen, meinte Astrid Thun. Den Kerngedanken ihrer Laudatio leitete sie aus einer Erzählung des römischen Gelehrten Plinius über die Entstehung der Kunst ab. Eine junge Frau habe den Schattenwurf des Geliebten nachgezeichnet, um angesichts einer bevorstehenden Trennung den schönen Augenblick festzuhalten. Chaos und Zerstörung entstünden, wenn ein in seine Forschung verbissener Wissenschaftler den schönen Augenblick bannen wolle, sagte Astrid Thun in Anspielung auf Goethes Faust. Doch wenn die Kunst das tue, erwachten Schönheit, Leichtigkeit und Grazie.

