Landkreis Günzburg

vor 18 Min.

An der Realschule Burgau wird mehr saniert als ursprünglich geplant

Plus Die geschätzten Kosten für die Sanierung der Burgauer Realschule steigen auf 2,1 Millionen. Keine Klimaanlage gibt es für die Container an der Realschule Thannhausen.

Von Peter Wieser

In der Realschule Burgau sollen die Fachklassenräume für Biologie, Chemie und Physik saniert werden. Auch andere Räume entsprechen nicht mehr den Standards und hätten Sanierungsbedarf. Anstelle der seinerzeit geschätzten Kosten in Höhe von 685.000 Euro läge man nun bei knapp 2,1 Millionen Euro abzüglich einer Förderung. Es mache einfach Sinn – so habe es sich herausgestellt, alles in einem Aufwasch zu machen, als zunächst die eine Hälfte und eineinhalb Jahre später die andere, erklärte Landrat Hans Reichhart bei der Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses am Dienstag im Krumbacher Rathaus.

