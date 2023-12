Wallfahrtsdirektor Reichart geht in den Ruhestand

Der Nachfolger von Wilhelm Imkamp am Wallfahrtsort Maria Vesperbild Erwin Reichart erreicht im Januar das Rentenalter. Er war sechs Jahre da.

Der Wallfahrtsdirektor von Maria Vesperbild, Monsignore Erwin Reichart, wird im Januar 2024 das 70. Lebensjahr vollenden. Damit hat er das für Priester reguläre Ruhestandsalter erreicht und wird zum 1. Februar 2024 Maria Vesperbild verlassen. Das teilt das Pfarrbüro in einer Pressemitteilung mit.

Er möchte seinen Ruhestand in seiner Heimatpfarrei Kleinweiler im Oberallgäu verbringen und dort in der Pfarreiengemeinschaft Weitnau seinen Heimatpfarrer unterstützen, so gut es noch geht. Wallfahrtsdirektor in Maria Vesperbild zu sein, sei ein Posten, der die ganze Kraft erfordere. Daher bittet der Wallfahrtsdirektor um Verständnis, dass er die Zeit gekommen sieht, seine Aufgabe einem Jüngeren zu übergeben.

Reichart hat den Schritt nach Maria Vesperbild nie bereut

Wenn es auch für ihn sehr anstrengende und herausfordernde Jahre gewesen seien, denn dahinein fiel auch eine umfangreiche Renovierung der Wallfahrtskirche, so hat er es doch nie bereut, dass er vor sechs Jahren dem Ruf des Bischofs an diesen Gnadenort gefolgt sei. (AZ, mit adö)

