Die Faschingsfreunde Dreiländereck starten in die Saison

Die Faschingsfreunde aus Memmenhausen setzen alles auf ihre Titanic, mit der sie nicht untergehen wollen.

Die Faschingsfreunde Dreiländereck starten diese Faschingssaison mit voller Kraft voraus, auf Ihrer Titanic, zu den Faschingsumzügen. Im Oktober 2023 begann eine kleine Gruppe der handwerklich begabten Vereinsmitglieder mit dem Bau des neuen Faschingswagens für die kommende Saison. Unter der Leitung von Michael Kratzer zeigten die Wagenbauer und Mitglieder des Vereins wieder volle Leistung und stellten so innerhalb weniger Wochen die neue Titanic für die Faschingsfreunde her. Nicht nur die Mitglieder und die Mitarbeiter beim TÜV gaben ihr Bestes, um die Sicherheit des Wagens für die kommende Faschingssaison zu gewährleisten. Auch mit der jährlichen Wagenweihe, die bereits stattfand, möchte die Vorstandschaft und Pfarrer Endres an die Mitglieder des Vereins appellieren, dass jeder einzelne mit für die Sicherheit bei den Umzügen verantwortlich ist und man so laut Herr Pfarrer Endres „im Verein und unter Freunden auch aufeinander schaut!“.

Im Gegensatz zur ehemaligen Titanic möchten die Faschingsfreunde nämlich nicht untergehen bei ihren Umzügen und setzen sehr auf ihr neu gebautes Schiff. Willi Leinsle stellte dem Faschingsverein auch in diesem Jahr wieder seine Halle zum Wagenbau und für die Einweihungsparty zur Verfügung. Darüber freute sich sich Alina Menhart, die Vorsitzende der Faschingsfreunde Dreiländereck, und betonte, „dass es wirklich nicht selbstverständlich ist, was der Willi alles Gutes für den Verein macht.“

Die Faschingsfreunde sind bei zahlreichen Umzügen dabei

Die Faschingsfreunde sind an folgenden Umzug mit ihrer Titanic zu bestaunen: Landensberg (20. Januar), Balzhausen (21. Januar), Donauwörth (28. Januar), Igling (3. Februar), Zaisertshofen (4. Februar), Landsberg (8. Februar), Dillingen (9. Februar), Unterkammlach (10. Februar), Boos (11. Februar) Burgau (12. Februar), Schwabmünchen (13. Februar). (AZ)