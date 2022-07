Blech & Co. präsentiert Blasmusik unterm Sternenzelt

Die schwäbische Spitzenblaskapelle Blech & Co. begeistert in Mindelzell. Die Kapelle ist nominiert für den Grand Prix der Blasmusik.

Bereits zum 20. Mal gastierte die schwäbische Spitzenblaskapelle Blech & Co. im Amphitheater Mindelzell und lieferte vor begeistertem Publikum Blasmusik vom Feinsten. In Bestbesetzung spielten sich die Musikanten mit der Weinkeller Polka zur Begrüßung schnell in die Herzen der Zuhörer, bevor der Moderator Georg Ried vom Bayerischen Rundfunk eine besondere Runde ansagte. Gleich mehrere Uraufführungen präsentierte die Kapelle aufgrund der Nominierung für den Grand Prix der Blasmusik in der Big Box in Kempten im Oktober. Mit der Polka "Gefühlswelten" wurden die Zuhörer auf eine emotionale Reise mitgenommen, und der im Publikum sitzende Komponist Thomas Greiner hörte ebenfalls zum ersten Mal live seinen Konzertwalzer "Abendspaziergang", der mit allerlei überraschenden Wendungen und Tonartwechseln ein besonderer Ohrenschmaus war.

Für Abwechslung sorgten immer wieder die Gesangssolisten Kathrin Müller, Wolfgang Allstätter und Alexandra Jörg, die mal in funkelnder Abendgarderobe gefühlvolle Balladen wie "Gold von den Sternen", "Ich gehör nur mir", "Herz aus Gold", und "The Rose" zum Besten gaben, um dann stimmgewaltig "Die Eiskönigin" darzubieten oder kurz darauf wieder in fescher Tracht das Publikum mit Polkagesang zu überraschen.

Die Füße der Zuhörenden wippten in Mindelzell im Takt von Blech & Co.

Dass im ganzen Orchester Spitzenmusiker sitzen bewies Thomas Peter am Tenorhorn. Ausdrucksvoll und gefühlsbetont wurde von dem "Neuzugang" die irische Volksweise "Carrickfergus" in modernem Stil intoniert, sodass unter dem Sternenhimmel eine fast schon andächtige Stimmung aufkam. Hermann Heinle verstand es ausgezeichnet, die Zuschauer in Tanzstimmung zu bringen, indem er leichtfüßig auf der Bühne tänzelnd Farmers Tuba präsentierte, die nicht nur dem Solisten rhythmisch und technisch einiges abverlangte. Als sich dann noch Wolfgang Allstätter als Karel Gott mit seinen bekanntesten Hits unter die Zuschauer mischte, gab es kein Halten mehr, es tönte "Einmal um die ganze Welt" von den Rängen und bei der flotten "Borsicka" wippten die Füße im Takt.

Wie im Flug verging der Abend und Dirigent Toni Müller läutete das Ende des Abends mit der "Polka mit Herz" ein. Die Aufnahme erfreut sich auf YouTube großer Beliebtheit, und auch unterm Sternenzelt boten die Musikerinnen und Musiker ein tolles Bild, als sie während des Stücks von der Bühne aufstanden, um sich im Amphitheater zu verteilen. Langanhaltender Applaus belohnte Toni Müller und seine Blech & Co'ler für den wunderbaren Abend.

Weitere Termine von Blech & Co: Konzert im Forum Mindelheim am 16. Oktober, Vorverkauf unter 0177/2997114. (AZ)