Allgäu 6 gestalten kurzweiliges Konzert im Amphitheater Mindelzell

Vielseitige Klänge bekamen die Zuhörer und Zuhörerinnen im Amphitheater in Mindelzell zu hören. Die Resonanz auf den fast dreistündigen Auftritt war deutlich.

Was haben der lateinamerikanische Tanz „Bolero“ und das als Nationalsymbol der Schweiz bekannte Alphorn gemeinsam? Den „Alphorn-Bolero.“ In dieser Komposition verbinden Berthold Schick und seine Allgäu 6 Naturtöne aus der Alpenwelt mit rasanten Rhythmen. Bei ihrem Auftritt im Amphitheater hatte die bekannte Formation noch viel mehr zu bieten. In vielen Stilrichtungen zeigten sich die Vollblut-Musiker als souveräne Könner, die mit sprühender Spiellaune einen akustischen Höhepunkt nach dem anderen aufleuchten ließen, nur jeweils unterbrochen durch informative und humorvolle Ansagen.

Im traumhaften Ambiente des lauen Sommerabends unter freiem Himmel zauberten Berthold Schick und sein mit Trompete und Flügelhorn (Reinhard Schäfer, Markus Dopfer und Franz Xaver Tradler), Tenorhorn und Bariton (Berthold Schick und Johannes Mimler), Tuba (Herbert Hornig) sowie Schlagzeug (Markus Maier) besetztes Ensemble eine einmalige Stimmung. Bereits bei der „Frieda-Polka“ zum Auftakt sowie dem Marsch „Musikantenparade“ und der „Stammtisch-Polka“ ließen die sieben Musiker erkennen, dass Klänge und Rhythmen ihnen geradezu im Blut liegen und sie keinen Dirigenten am Pult benötigen. Ein kurzer Blickkontakt und wenige Worte reichen aus, um sich in ihren Stücken, darunter Eigenkompositionen der Musiker, wie blind zu verstehen.

Die Allgäu 6 spielten einen Wechsel verschiedener Stilrichtungen

Scheinbar spielerisch gelingt es Berthold Schick, seine Sieben-Mann-Blaskapelle in böhmischer Besetzung zu Höchstleistungen zu motivieren und jeden Titel zum besonderen Hörgenuss werden zu lassen. Mit Eigenkompositionen, zum Beispiel der Isabell-, Maxi- oder Charlotte-Polka, dem Jasmin-Walzer oder den Balladen „Für Theresa“ und „Luzia“, zeigen die Musiker, wie wichtig ihnen die Ehefrauen, Töchter oder Enkel sind. Nachdem er mit dem bekannten „Napoli“ ein meisterliches Trompeten-Solo präsentiert hatte, erwies sich der aus Traunstein stammende Musiker Franz Tradler auch als amüsanter Entertainer. Mit sympathischem Dialekt und verschmitzter Mimik strapazierte er die Lachmuskeln des Publikums gewaltig.

Rund drei Stunden lang präsentierten Berthold Schick und seine Allgäu 6 einen kurzweiligen Wechsel unterschiedlicher Stilrichtungen. In einem Bernd-Kaempfert-Medley konnten die Besucher aller Altersstufen bekannte Ohrwürmer wie zum Beispiel „African Beat“, „Strangers in the night“ oder „Dankeschön“ mitsummen. Aber auch in „Golden Hits“ von James Last übertrugen sich Schwung und Rhythmik auf die Zuhörerreihen. Auch solistisch haben Berthold Schick und seine mit Vielseitigkeit und Stilsicherheit in allen Genres verblüffenden Musiker einiges drauf. Sowohl auf Trompete, Flügelhorn, Tenorhorn, Tuba und Posaune bewiesen sich alle als routinierte Spitzenmusiker. In einer Trommel-Parade wurde das rhythmische Spektrum des Drumsets mit einem Handmixer effektvoll erweitert. Mit dem „Concerto de Aranjuez“ versprühte Allgäu 6 spanisches Flair, mit „Night in Havanna“ ansteckende Cha-cha-cha-Rhythmen und in der rasanten Komposition „Full of Beans“ ließen sie so richtig die Post abgehen.

Die Besucher in den fast voll besetzten Reihen hätten den traumhaften Abend noch viel länger genießen wollen und brachten dies mit anhaltendem Applaus zum Ausdruck. Die Frage von Hausherr Engelbert Schmid, ob er Berthold Schick und seine Allgäu 6 im nächsten Jahr wieder engagieren solle, wurde natürlich mit lautstarken Ja-Rufen beantwortet. In der dritten Zugabe bildete die Melodie „Guten Abend, gut Nacht“ einen sanften Ausklang.