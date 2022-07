Der Sportverein Mindelzell hat neue Ehrenmitglieder

Festlicher Rückblick auf ein bewegtes 50-jähriges Vereinsleben in Mindelzell: Zum Jubiläum des Sportvereins reist Pfarrer und Mitglied Konrad Bestle aus Rom an.

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens feierte der Sportverein Mindelzell in festlicher Atmosphäre und blickte auf ein bewegtes Vereinsleben zurück. Der Festabend begann mit einem Festgottesdienst in der Kirche Heilig Kreuz, zu dem auch Pfarrer und Vereinsmitglied Konrad Bestle aus Rom angereist war.

Angeführt vom Musikverein Mindelzell und den Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine marschierte die Festgemeinde zum Sportgelände. Im festlich dekorierten Zelt würdigten sowohl Landrat Dr. Hans Reichhardt wie auch der Landtagsabgeordnete der Grünen, Maximilian Deisenhofer, die Verdienste der Zeller Sportler. Sowohl für den Bayerischen Landessportverband als auch den Bayerischen Fussball-Verband nahm Guenther Brenner die Vereinsehrung der beiden Verbände vor. Er zeigte sich begeistert von der Aktivität des Vereins.

Verdiente Mitglieder werden in Mindelzell ausgezeichnet

Begleitet vom Musikverein Mindelzell zeichnete Vorsitzender Tobias Riederle viele verdiente Mitglieder für deren Treue zum Verein aus. So konnten 26 Mitglieder für 40 Jahre Treue zum Sportverein und stolze 31 Mitglieder für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden. Doch auch in ehrenamtlicher Funktion konnten engagierte Mitglieder für ihre Verdienste um den Verein ausgezeichnet werden. „Sie haben den SV Mindelzell zu ihrem Verein gemacht und die Gemeinschaft gelebt“, so Riederle. Er zeichnete Martin Rampp und Thomas Kühnel (10 Jahre), Helmut Schiefele (11 Jahre), Paul Ringwald (12 Jahre), Michael Oberhoffner (13 Jahre), Felix Baur (14 Jahre), Michael Miller (17 Jahre), Anton Rieder (19 Jahre), Manfred Seitz (20 Jahre) und Theo Baur (21 Jahre) für deren aktive Arbeit im Vorstand oder als Abteilungsleiter aus. Besondere Verdienste um den Verein würdigte der Vorstand durch die Aufnahme in den Kreis der Ehrenmitglieder. So wurde Helene Baur, Erna Schuler, Manfred Seitz und Josef Kerler diese besondere Ehre zuteil.

Als Nachfolger des Gründungsvorstands Helmut Mussack war Lorenz Steinle 30 Jahre an der Spitze des Vereins, ehe ihm für weitere 14 Jahre Theo Baur nachfolgte. Für die Verdienste während ihrer Amtszeit wurde Lorenz Steinle und Theodor Baur die Würde des Ehrenvorstands verliehen.

Dann galt der Blick den 50 Jahren Vereinsgeschichte. Diese wurde anschaulich wiedergegeben in Interviews mit prägenden Mitgliedern. Josef Kerler erzählte von den Anfängen des Tischtennisspiels beim SVM und dem Aufstieg zu einer der größten Abteilungen im Landkreis. Für die Fußballer berichtete Emil Miller vom Trainingsbetrieb aus den 80er-Jahren, der sportlichen Entwicklung und dem Erlebnis eines Pokalerfolges gegen den FC Augsburg. Auch der Besuch des FC Bayern mit Trainer Giovanni Trapattoni in strömendem Regen wurde in Erinnerungen wieder lebendig. Das Ende fand der gemütliche Abend im gemeinsamen Gesang des Vereinsliedes.