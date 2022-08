Momo zeigt beim Mindelfestival, wie man mit Zeit sinnvoll umgeht

Plus Beim Mindelfestival werden Kindern verschiedene Kunstformen spielerisch nähergebracht. Das Buch "Momo" von Michael Ende spielt diesmal eine herausragende Rolle.

Strahlend standen die kleinen und größeren Akteure zum Abschluss auf der Bühne. Sie freuten sich über den Applaus von Mamas, Papas, Großeltern und Geschwistern. Aber auch darüber, dass sie während des Workshops beim Mindelfestival, sowie ihrer abschließenden Aufführung von Momo, dem bekannten Roman von Michael Ende, einiges gelernt haben. Nicht nur szenisches Nachspielen, Sprechen, Singen und Tanzen sowie das Basteln von Dekorationen, sondern auch die wertvolle Erkenntnis, wie wichtig der sinnvolle Umgang mit Zeit gerade heutzutage ist.