MN-Umfrage

vor 48 Min.

Umfrage in Krumbach: Wie halten Sie es jetzt mit der Gartenarbeit?

Plus Der Frühling steht vor der Gartentür, viele Pflanzen treiben bereits aus. Doch was ist aktuell zu tun im Garten? Wir haben uns in der Krumbacher Innenstadt umgehört.

Von Elisabeth Schmid

Die ersten Frühlingsboten stehen schon im Garten, etwa Schneeglöckchen und Krokus. Es wird Zeit, den Garten aus dem Winterschlaf zu holen und frühlingstauglich zu machen. Stichprobenartig befragte Passanten in der Krumbacher Innenstadt sind schon fleißig bei der Gartenarbeit. Trockenes Laub aus dem vergangenen Jahr wird gerecht, Bäume und Sträucher werden geschnitten und auch die Rosen. Die Sonne lässt sich immer öfter blicken und die Arbeit macht einfach Spaß.

Christel Böhm (58), Waltenhausen Foto: Elisabeth Schmid

Christel Böhm (58), Waltenhausen: "Ich habe schon damit begonnen, meinen Garten auf den Frühling und den Sommer vorzubereiten. Ich habe Rindenmulch in den Beeten mit der Hacke gelockert, damit Luft in die Erde kommt. Die Büsche habe ich schon geschnitten und das Ziergras heruntergeschnitten. Es soll alles für weitere Gartenarbeiten bereit sein. Zum Pflanzen und Säen ist es mir noch zu früh."

