Georg Egger aus Obergessertshausen schreibt Sportgeschichte

Plus Mountainbike-Profi Georg Egger gewinnt zusammen mit Lukas Baum die legendäre Cape Epic. Am Finaltag schubsen die beiden sogar den Weltmeister vom Thron.

Wenn das deutsche Fernsehen schon mal außerhalb der Olympischen Spiele über die Sportdisziplin Mountainbike berichtet, muss etwas Besonderes vorgefallen sein. Bereits während der vergangenen Woche haben diverse Sender in Kurzbeiträgen immer wieder über das Absa Cape Epic berichtet, das wohl renommierteste Mountainbike-Etappenrennen der Welt, das in Südafrika ausgefahren und oft auch gerne als „Tour de France der Mountainbiker“ betitelt wird. Und wenn dort auch noch zwei Deutsche Sportgeschichte schreiben, ist das wahrlich eine Sensation.