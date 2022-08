Münsterhausen

vor 18 Min.

Braucht Münsterhausen eine Wasseraufbereitung?

Klar und sauber sollte das Trinkwasser aus jedem Wasserhahn fließen. In Münsterhausen ist das Wasser jedoch manchmal bräunlich.

Plus Immer wieder läuft in Münsterhauser Haushalten braunes Wasser aus den Hähnen. Der Gemeinderat berät über Lösungen.

Von Heinrich Lindenmayr, Dr.

In jüngster Zeit kommt es wieder häufiger vor, dass aus den Wasserhähnen der Haushalte von Münsterhausen braunes Wasser kommt. Wasserwart Robert Ehm erklärte den Marktgemeinderäten in der jüngsten Sitzung, es handle sich dabei um erhöhte Werte von Eisen und Mangan im Trinkwasser. Eine Beeinträchtigung der Gesundheit sei nicht zu befürchten, sollten die Grenzwerte eingehalten werden. Bürgermeister Erwin Haider legte nach mit der Feststellung, bei den regelmäßigen Überprüfungen der Trinkwasserqualität würde dem Trinkwasser in Münsterhausen stets eine gute Qualität attestiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .