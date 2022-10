Münsterhausen

vor 49 Min.

Die Gewinn-Nachricht kam beim Spaziergang mit der Enkelin

Plus Uschi Heider aus Münsterhausen ist die glückliche Gewinnerin unseres Rätsels vom Samstag. Was sie mit dem Gewinn in Höhe von 1000 Euro machen möchte.

Von Elisabeth Schmid Artikel anhören Shape

"Ich war mit meiner kleinen Enkelin Lorena unterwegs, als mein Handy klingelte. Unbekannte Nummer, ich dachte wer kann das sein? " erzählte sie lachend. Und dann bekam Uschi Heider, 60, aus Münsterhausen die gute Nachricht, dass sie im Bilderrätsel der Augsburger Allgemeinen vom Samstag gewonnen hatte. Was möchte sie mit ihrem Gewinn machen? Sie denkt dabei vor allem an ihre drei Kinder und ihre Enkelin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen