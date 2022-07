Welche Fördermöglichkeiten es für die Münsterhauser Durchfahrt gibt

Plus Der Marktrat diskutiert über die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt. Das Jahr 2024 könnte dabei eine wichtige Rolle spielen.

Wenig Hoffnung konnte Martin Braun vom Amt für ländliche Entwicklung Krumbach den Münsterhauser Marktgemeinderätinnen und -räten machen, dass Münsterhausen zum Zuge käme beim Vergabetermin von Fördermitteln aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds im Oktober 2022. Die Gemeinde möchte Fördermittel bekommen für eine Umgestaltung der Ortsdurchfahrt an vier markanten Stellen.