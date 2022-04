Professor Karl Ganser: Ein Mann der Tat und des stillen Denkens ist tot

Der aus Krumbach stammende Karl Ganser ist gestorben. Ein Blick auf sein Leben und sein Wirken als Geograf und Stadtplaner.

In der Fachwelt gilt er noch immer als bedeutender bundesdeutscher Geograf und Stadtplaner. In seiner Heimat, mit der er immer in Verbindung blieb, ist sein Wissen und Können weitgehend unbekannt geblieben. Jetzt ist Professor Karl Ganser im Alter von 84 Jahren in Nattenhausen gestorben. In der alten Dorfschmiede seines Großvaters verbrachte er dort nach entsprechendem Umbau seit Jahren den Ruhestand.

Ganser war Geschäftsführer der Internationalen Bauausstellung Emscher Park

Sein Leben und Wirken führte ihn von München über das Ruhrgebiet nach Bonn, Berlin und Dresden, immer unterwegs als Projektleiter in den Bereichen Stadtentwicklung, Raumordnung, Landschaftspflege und Erhalt baulicher Denkmäler. Einer der Schwerpunkte war seine Tätigkeit als Geschäftsführer der Internationalen Bauausstellung Emscher Park (IBA), ein Posten, den er 1989 übernahm und bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1999 innehatte.

Wichtigste Aufgabe für ihn war die Umwandlung alter Industrie- und Zechenareale in eine neuzeitlich genutzte Naturlandschaft. Maßgeblich beteiligt war er an der Schaffung eines Parktyps mit unterschiedlichen Freiräumen auf einer Fläche von 450 Quadratkilometern, an dem 20 Städte und regionale Institutionen, darunter die Großstädte Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen (hier befand sich sein Büro) und Recklinghausen beteiligt sind. Das Konzept für den Umbau praktisch fast des gesamten Ruhrgebiets hat inzwischen das Bundesverkehrsministerium mit dem "Nationalen Preis für integrierte Stadtentwicklung und Baukultur" ausgezeichnet.

Gansers Tätigkeit wurde auf vielfache Weise gewürdigt, obwohl er nie interessiert war, dies öffentlich bekannt zu machen. 1999 erhielt er die Ehrendoktorwürde der Ruhr-Universität Bochum. Seit 1995 war er Träger des Ehrentitels "Bürger des Ruhrgebiets", wurde zwei Jahre später Ehrenmitglied im Bund Deutscher Architekten und erhielt 2003 den Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen als "Architekt des neuen Ruhrgebiets". Ebenfalls im neuen Jahrtausend kamen die Ehrenbürgerwürde der Stadt Essen und der Bayerische Naturschutzpreis für sein jahrzehntelanges Engagement für Stadterneuerungsprojekte, den Flächenschutz und die Belange des Natur- und Umweltschutzes hinzu.

Seine Erfahrung war auch in Krumbach gefragt

Als Publizist, Gutachter und Mediator aktiv blieb Ganser auch in seinem Ruhestand und wurde unter anderem als Vermittler im Streit um die Waldschlößchen-Elbbrücke in Dresden berufen. Gefragt war seine Erfahrung ebenso bei unterschiedlichen Problemen in der Heimat und im schwäbischen Bereich. Erinnert sei nur an die Leitbilddiskussion in Krumbachs Stadtrat vor genau 20 Jahren. Es ging in dieser Zeit der wirtschaftlichen Stagnation und sinkender Einwohnerzahl um die Frage, in welche Richtung sich die Kammelstadt entwickeln solle. In diesem "Selbstfindungsprozess" machte Ganser den Ratsherren deutlich, diese Diskussion dürfe nicht an den Bürgern vorbeiführen, es müssten vielmehr deren Gefühle gewonnen werden. Der damals beliebte Beinamen Gartenstadt sei aufgrund der einmaligen topografischen Lage durchaus berechtigt, sei aber durch neue Aussichtspunkte und Erlebnisse in die Tat umzusetzen.

Als Moderator und Mediator war Karl Ganser auch in Thannhausen bei der Umgestaltung der Ortsmitte gefragt. In der Hauptsache ging es damals im Herbst 2007 um einen Bebauungsplan für Teile der Innenstadt sowie eine Veränderungssperre für das Engel-Areal bei gleichzeitigem Erhalt des gleichnamigen Hotels. Unter der Leitung von Karl Ganser einigten sich die drei Stadtratsfraktionen, die Stadtverwaltung und ein Bürgerforum auf einen Kompromiss, dem jedoch letzteres zwei Tage später die Unterschrift verweigerte. Das Fazit daraus zeigt sich heute: Nach fünf Jahren begann der Abriss des Engelwirt-Komplexes. Ihm folgte der Neubau des Rathauses und die Neugestaltung des gesamten Areals.

Nicht unerwähnt sollte in seinem Leben seine sportliche Aktivität bleiben. Den Höhepunkt erreichte sie mit dem Aufstieg der Faustballer des TSV Krumbach in die Bundesliga im Jahre 1968. Zehn Jahre mischte das Team um Mittelmann und Mannschaftskapitän Karl Ganser in der höchsten deutschen Spielklasse mit, bevor die unterschiedlichen Studien, Berufe, langen Wege und das Alter ihren Tribut forderten.