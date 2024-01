Neuburg a. d. Kammel

So könnte der neue Edeka-Markt in Neuburg aussehen

Mit der Ansiedlung eines Edeka-Markts im Jahr 2025 endet die Ära der Dorfladengenossenschaft in Neuburg/Kammel.

Plus Der Marktrat Neuburg brachte eine Änderung des Flächennutzungsplans auf den Weg, um die Lebensmittelversorgung zu sichern. Bisher gab es nur den Dorfladen.

Von Dieter Jehle

Der geplante Edeka-Einkaufsmarkt in Neuburg rückt ein Stück näher. Bereits im November vergangenen Jahres wurde bekannt, dass sich der Vollsortimenter im Kammelmarkt am südlichen Ortseingang, westlich der Firma Transpack, ansiedeln will. Der Markt Neuburg ist jetzt bemüht, schnellstmöglich die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.

Seit vielen Jahren stellt der bestehende Dorfladen im Markt Neuburg die kommunale Lebensmittelversorgung sicher. Aus zukunftsperspektivischen und wirtschaftlichen Gründen soll ein neuer Einzelhandelsstandort die Nahversorgung langfristig sichern und verbessern. Für die Ansiedlung des großflächigen Edeka-Einzelhandelsmarktes muss der Markt Neuburg deshalb den Flächennutzungsplan ändern und um die städtebauliche Entwicklung zu sichern, einen Bebauungsplan „Sondergebiet Lebensmitteleinzelhandel“ ausweisen. Für die Realisierung des Lebensmittelvollsortimenters ist der bestehende Bebauungsplan nicht zulässig. Nachdem die Markträte noch Ende vergangenen Jahres grünes Licht für das Sondergebiet gaben, billigten sie jetzt die erforderlichen verfahrensrechtlichen Schritte.

