"Wesentliche Aufwertung": Gartenbaufirma siedelt sich in Neuburg an

Die Gartenbaufirma Arge Grün errichtet in Neuburg Verkaufs-, Präsentations- und Büroflächen sowie ein Staudenhaus auf einem brachliegenden Areal in der Krumbacher Straße.

Plus Neuburgs Bürgermeister Markus Dopfer ist begeistert: Die Firma Arge Grün wandelt im Gewerbegebiet ein Areal um. Es gibt eine neue Regelung am Kammelstrand.

Einst wurden auf dem Gelände Heuaufzüge und später dann Paternoster, also Umlauflagersysteme, produziert. Zuletzt errichtete die Krumbacher Spedition dort eine große Lagerhalle. All von dem ist längst nichts mehr zu sehen. Die Halle der Spedition ist bereits abgebaut. Jetzt lässt sich auf der großzügigen Freifläche die Gartenbaufirma Arge Grün nieder. Der Neuburger Rathauschef zeigte sich in der jüngsten Sitzung begeistert, was dort passiert und spricht von einer wesentlichen Aufwertung. „Absolut toll, es wird ein richtiger Blickfang.“ Der Bauantrag lautet auf Neubau von Verkaufs-, Präsentations- und Büroflächen sowie den Neubau eines Staudenhauses.

Die Verkaufs-, Präsentations- und Büroflächen sind in einem neun auf 14 Meter großen und bis zu 6,30 Meter hohen Gebäude untergebracht. Es erhält ein Flachdach, welches begrünt wird. Die Baumstammreihen für das Rankgerüst auf der Süd- und Nordseite des Gebäudes stellen eine fiktive Außenwand dar. Das bewachsene Rankgerüst dient später als natürlicher Sonnenschutz. Das Staudenhaus hat eine Größe von 26 auf 4,70 Meter bei einer Firsthöhe von 3,40 Meter.

