Mittelalter auf Schloss Neuburg: Historische Festtage Anfang Mai

Ein Wochenende mit Ritter, Gaukler und mittelalterlichem Flair ist im Schloss Neuburg an der Kammel vom 3. bis 5. Mai geboten. Das Programm im Überblick.

Die Vorbereitungen laufen in den letzten Zügen. Schloss Neuburg gaukelt sich zurück ins Mittelalter. Am kommenden Wochenende vom 3. bis 5. Mai 2024 werden Rittersleute, Gaukler und Barden Schloss Neuburg bevölkern. „Erlebt die lebendige Wiedergabe der faszinierenden Epoche des Mittelalters durch Musik, Tanz, Gaukelei und Rittersleut“, heißt es in einem mehrseitigen Flyer der Veranstalter zu den historischen Festtagen. Als Höhepunkt kündigen die Organisatoren eine umfangreiche Ausstellung historischer Artefakte und Kunstwerke aus dem Mittelalter an.

Historisches Treiben mit Musik, Tanz und Gaukelei

Reges Treiben herrschte am vergangenen Samstag auf Schloss Neuburg. Das Areal in und um Schloss Neuburg wird sich in mittelalterliches Treiben einhüllen, in dem zahlreiche Vorführungen und handwerkliche Fähigkeiten aus dem Mittelalter gezeigt werden. Zahlreiche Darsteller in historischer Gewandung und mit authentischer Ausrüstung geben dem Territorium die passende Atmosphäre. Das Organisationsteam um Christoph Vogg (Fischereiverein), Christian Zecha (Burgschützen) und Lukas Huttner (Armati Equites) sind froh, wenn es nun losgeht. „Mein einziger Wunsch ist schönes Wetter“, so Zecha. Und Schlossherrin Gabriela Baumann ist voller Erwartung, ob die Art der Veranstaltung zahlreiche Besucher nach Neuburg lockt. Christoph Vogg spricht von drei Tagen voller Abenteuer und Magie. „Diese Veranstaltung ist eine einzigartige Kombination aus Geschichte, Kultur und Unterhaltung“, hat Vogg jüngst verlauten lassen.

Mittelalter auf Schloss Neuburg: Das ist das Progamm 1 / 3 Zurück Vorwärts Freitag, 3. Mai 2024, Beginn um 15.00 Uhr 15.30 Uhr Kinderritterturnier 16.00 Uhr/20.00 Uhr/21.30 Uhr Zaubervorführungen 16.30 Uhr Großer Eröffnungsumzug 17.00/17.30/19.00 Uhr Märchen in Susannes Märchenzelt und Ernas Märchenstube 17.30 Uhr Schwertkampf der Armati Equites 18.00 Uhr Falknereivorführung in der Arena 18.30 Uhr Seifenblasenshow im Kinderreich 19.00 Uhr Mittelalterliche Tänze (Bühne) 19.30 Uhr Musik mit Kel Amrùn 20.30 Uhr Fackelumzug 21.00 Uhr Feuershow (Arena) 22.00 Uhr Eröffnungskonzert mit Spielleuten von Joyosa und Kel Amrun (Bühne)

Samstag, 4. Mai 2024, Beginn um 10.00 Uhr 10.30 Uhr/15.00 Uhr/18.00 Uhr/21.30 Uhr Zaubervorführung 11.00 Uhr Mittelalterliche Tänze (Bühne) 11.30 Uhr Medicus-Vorführung 11.30/15.30 Uhr Kinderbuchvorstellung 12.00/17.30/19.30 Uhr Bauchtänze (Bühne oder Schlosshof) 11.00 /13.00/14.00/16.00 /17.00/19.00 Uhr Märchen in Susannes Märchenzelt oder Ernas Märchenstube 12.30 Uhr Musik von Kel Amrùn 13.30 Uhr Große Feldschlacht (Arena) 13.30 Uhr/16.30 Uhr Seifenblasenshow im Kinderreich 14.30/17.00 Uhr Kinderritterturnier 15.30 Uhr Schwertkampf der Armati Equites 16.00 Uhr Falknereivorführung in der Arena 18.30 Uhr Spielmannszug Ichenhausen (Schlosshof) 20.30 Uhr Fackelumzug zur Feuershow 21.00 Uhr Feuershow (Arena) 21.30 Uhr Erwachsenenmärchen 22.00 Uhr Konzert mit Kel Amrùn

Sonntag, 5. Mai 2024., Beginn um 10.00 Uhr 10.30/15.00/16.30 Uhr Zaubervorführung (Bühne oder Südterrassen) 10.30/12.00/14.00/16.00 Uhr Märchen in Susannes Märchenzelt 11.00/13.00/15.00/17.00 Uhr Märchen von Erna 11.30 Uhr Große Feldschlacht (Arena) 11.30 Uhr Seifenblasenshow im Livemusik im Kinderreich 11.30/16.30 Uhr Kinderbuchvorstellung 12.30/16.00 Uhr Kinderritterturnier 13.30 Uhr Schwertkampf der Armati Equites 14.00 Uhr Falknereivorführung in der Arena 14.30/17.00 Uhr Musik von Kel Amrùn 14.45 Uhr Finale des Bogenturnies 15.00 Uhr Mittelalterliche Tänze 15.30 Uhr Seifenblasenshow mit Livemusik imKinderreich 17.30 Uhr Spielmannszug Ichenhausen (Schlosshof)

Fackelumzug und Feuershow am Abend

Was ist alles geboten? Im Erdgeschoss des Schlosses wird Tilo Eder an allen drei Tagen durch 1500 Jahre Geschichte führen. Historische Waffen und Schmuckstücke aus verschiedenen Epochen bis zum Ende des 30-jährigen Krieges präsentiert der leidenschaftliche Sammler. „Er wird auch Anekdoten dazu erzählen“, kündigt Vogg an. Das Schlossspektakel beginnt am Freitag, 3. Mai, um 15 Uhr. Erster Höhepunkt wird der große Eröffnungsumzug um 16.30 Uhr mit den Akteuren und Lagergruppen zur Arena sein. Die Gruppen marschieren vom dominanten Eingangstor Richtung Schloss. Die Armati Equites repräsentieren beim Lagerleben die Lebens- und Handwerkskunst des Mittelalters. Versprochen werden fesselnde Darbietungen wie Schwerkämpfe in die Epoche der Ritter und Edeldamen. Daneben finden sich auf Schloss Neuburg noch andere zahlreiche Gruppen, die ihre Kampf- und Handwerksfähigkeiten präsentieren. Täglich bieten sie mehrmals fesselnde Kämpfe und Schlachten auf dem Turnierplatz. Die Kunst des Bogenschießens wird auf einem groß angelegten Parcours rund um das Schloss vorgestellt. Anfänger und Profis können an einem Bogenturnier teilnehmen. Majestätische Greifvögel verbunden mit einer Flugschow stellen die Falkner Jutta und Christoph Kühnle vor. Für Kinder ist auch einiges geboten.

Tickets erhältlich im Dorfladen von Neuburg an der Kammel

Mehrmals täglich entführen Märchenerzählerinnen oder Zaubervorführungen in ein märchenhaftes Reich. Ebenso findet ein Kinderritterturnier, eine Seifenblasenshow und vieles mehr statt. Zu den Höhepunkten gehören zudem am Freitag und Samstag jeweils abends ein Fackelumzug und eine Feuershow. Ausdrücklich betont Christoph Vogg, dass ohne die zahlreichen Sponsoren dieses Fest nicht möglich gewesen wäre. Während am Freitag und Samstag das mittelalterliche Treiben bis Mitternacht geht, endet die Veranstaltung am Sonntag um 18 Uhr.

Im Dorfladen in Neuburg und im Internet können Eintrittskarten erworben werden. Bis sechs Jahre ist der Eintritt frei. Weitere Informationen zu Eintrittspreisen gibt es auf der Homepage www.armati-equites.de/neuburg-kammel. Dort ist auch das vollständige Programm und ein Lageplan veröffentlicht.

