Ärger in Neuburg: Wer hat die Biberdämme zerstört?

Der Neuburger Bürgermeister betont, dass der Biber streng geschützt ist und es an dieser Stelle keinen Anlass für das Enterfernen der Dämme gebe.

In der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates Neuburg berichtete Bürgermeister Markus Dopfer, dass im Bereich eines Grabens am westlichen Ortsrand von Langenhaslach Biberdämme zerstört, beziehungsweise entfernt wurden. Nachdem der Biber streng geschützt ist, werden seine Aktivitäten überwacht und nach Überprüfung der Sachlage Maßnahmen getroffen, um eventuelle Schäden zu verhindern. In einigen Bereichen hat die Gemeinde die Genehmigung, tätig zu werden, im vorliegenden Fall bestehe aber überhaupt kein Anlass, einzugreifen und die Bauten zu entfernen. Hier störe der Nager niemand, sagte Dopfer und wies auf die strafrechtlichen Folgen hin.

Bei der Hammerschmiede Naichen ist ein naturnah gestalteter Fischbach nötig

Im Bereich der Kammel bei der Hammerschmiede Naichen existiert derzeit eine technische Fischtreppe, die aber in ihrer Bauweise nicht so ausgeformt ist, den im Fließgewässer vorkommenden Fischarten die Wanderung zu ermöglichen. Die vom Landratsamt erbetene Stellungnahme zur Errichtung eines naturnah gestalteten Fischbaches im Zuge der Neubewilligung der Gewässernutzung für das Betreiben des Wasserkraftwerkes „Hammerschmiede Naichen“ in der benachbarten Gemarkung Behlingen enthält keine Einwendungen, so der einstimmige Beschluss des Marktrates. (wgl)