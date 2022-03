Neuburg

Die Marktgemeinde Neuburg muss ohne Schlüsselzuweisungen auskommen

Ein interkommunaler Radweg ist einer der Schwerpunkte in Neuburg.

Plus Zwei Schwerpunkte im Haushalt von Neuburg sind die Dorferneuerung und der Radwegebau. Was sonst noch in der Marktgemeinde ansteht.

Von Werner Glogger

In der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates standen der Haushaltsplan, das Investitionsprogramm und die Beschlussfassung zur Haushaltssatzung im Mittelpunkt der Beratungen, die letztlich ohne Einwendungen verabschiedet wurden. Doch zu Beginn bat Bürgermeister Markus Dopfer die Anwesenden um ein Zeichen der Verbundenheit und eines Gedenkens an die Opfer des Krieges in der Ukraine.

