Ein Radweg von Kemnat nach Ursberg soll bald kommen

Plus Die Nord-Süd-Achse von Kemnat nach Ursberg schließt eine Radweg-Lücke im Mindeltal. Die Kommunen wollen schnellstmöglich loslegen.

Das Radwegenetz im Landkreis wird dichter. Im westlichen Mindeltal wird von Ursberg bis Kemnat eine sieben Kilometer lange interkommunale Radtrasse gebaut. Die Planungskosten sind bereits bewilligt, die Förderung für die Ausbaukosten liegt noch nicht vor. „Die mündliche Zusage dafür ist da“, beruhigte Landrat Hans Reichhart bei einem Ortstermin die betroffenen Bürgermeister. Geht es nach den Kommunen, könnte sofort „losgelegt“ werden.