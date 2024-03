Löschzwerge: Wie sich Neuburg um seinen Feuerwehr-Nachwuchs kümmert

Plus Die Neuburger Kinderfeuerwehr besteht aus 20 Kindern. Leiterin Jasmin Faith ist selbst erst seit ein paar Jahren bei der Feuerwehr. Sie will etwas zurückgeben.

Jasmin Faith sprüht vor Begeisterung. Sie leitet seit fünf Monaten die Neuburger Kinderfeuerwehr „Löschzwerge“ mit 20 Kindern. „Die Kinder lassen sich unheimlich begeistern und sind voll motiviert“, sagt Faith. Einmal im Monat kommt sie mit ihren „Zwergen“ zusammen. Dabei stehen weniger feuerwehrtechnischne Übungen, sondern vielmehr das Heranführen an den Feuerwehrdienst im Vordergrund.

Jasmin Faith ist selbst erst seit rund drei Jahren aktives Mitglied bei der Feuerwehr Neuburg. Initialzündung war das Starkregenereignis im Juni 2021. „Der Keller meiner Eltern lief voll, wir wurden den Wassermassen nicht mehr Herr“. Dann stand die Feuerwehr vor der Tür. Die Hilfeleistung der Aktiven sei einmalig gewesen. „Ich wollte was zurückgeben und meldete mich zum Feuerwehrdienst“. Jetzt leitet sie hauptverantwortlich die Neuburger Kinderfeuerwehr. Gerne investiere sie Zeit und Energie in die Löschzwerge.