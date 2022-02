Mehrere Container auf Baustelle in Neuburg aufgebrochen

Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag haben Unbekannte Baucontainer aufgebrochen und einiges an Material entwendet.

Unbekannte haben zwischen vergangenem Samstag 18 Uhr und Sonntag 16 Uhr auf einer Baustelle in der Josef-Weilbach-Straße in Neuburg insgesamt drei Baucontainer aufgebrochen. Laut Polizeiinspektion Krumbach haben die Täter die Schlösser aufgezwickt und mehrere Rollen Verlegungskabel sowie eine große Anzahl von LED-Lampen, die für die Montage in der dortigen Halle vorgesehen waren, gestohlen.

Sie haben auch die Stromkabel, die den dortigen Kran und die Container mit Strom versorgten, abgezwickt und entwendet. Die Krumbacher Polizei schätzt den Schaden auf ungefähr 15.000 Euro und bittet Zeugen, sich telefonisch unter 08282 905111 zu melden. (AZ)