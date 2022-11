Neuburger Heimwerker bohrt Loch zur Nachbarwohnung

Nach dem Durchbruch zur Wohnung des Nachbarn in Neuburg folgt ein Streit, der sich nicht auf verbale Angriffe beschränkte.

Die Heimwerkertätigkeit eines 34-Jährigen führte am Dienstagnachmittag zu einem handfesten Nachbarschaftsstreit in der Neuburger Bahnhofstraße. Der ambitionierte Heimwerker bohrte im Rahmen von Renovierungsarbeiten ein Loch in die Wand seiner Wohnung. Hierbei lief offenbar nicht alles nach Plan, denn der Bohrer kam plötzlich im Bad der Nachbarwohnung durch die Wand. Wegen dieses Missgeschicks gerieten die Wohnungsnachbarn anschließend zunächst in einen verbalen Streit, teilte die Polizei mit. Die verbalen Angriffe endeten dann in einer tätlichen Auseinandersetzung mit gegenseitigen Schubsereien und Ohrfeigen. (AZ)