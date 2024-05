Neuburg

Vatertag am Kammelstrand mit Trödelmarkt und Oldtimerausstellung

Der Gewerbeverein Neuburg veranstaltet ein Vatertagsfest am Kammelstrand.

Am Vatertag ist in Neuburg am Kammelstrand einiges geboten: Flohmarkt, Oldtimerschau und kulinarische Genüsse auf dem Gelände rund um die Dr.-Lecheler-Straße.

Nach dem Bauernmarkt des Gartenbauvereins und den historischen Festtagen auf Schloss Neuburg veranstaltet der Gewerbeverein Neuburg als vorläufig letzten Höhepunkt der Neuburger Frühjahrsfeste am Donnerstag, 9. Mai, ab 8 Uhr auf dem Gelände rund um den Kammelstrand und der Veranstaltungshalle in der Dr.-Lecheler-Straße sein beliebtes Vatertagsfest mit Flohmarkt, Oldtimerschau und kulinarischen Genüssen. Besitzerinnen und Besitzer von Oldtimern sind eingeladen, ihre Fahrzeuge auf dem großen Gelände südwestlich der Veranstaltungshalle kostenlos zu präsentieren. Die Zufahrt zum Oldtimergelände erfolgt über die südwestlich gelegene Wiesenstraße am Bahndamm entlang Richtung Wertstoffhof. Neuburg an der Kammel: Flohmarkt-Stand ohne Anmeldung am 9. Mai Flohmarktanbieter können sich ohne Anmeldung einfinden, wo ihnen dann vom Flohmarktleiter Stände zugewiesen werden. Natürlich werden auch kulinarische Köstlichkeiten vom Grill, aber auch Kaffee und Kuchen, kalte Getränke und Eis reichhaltig angeboten und können an den aufgestellten Sitzgarnituren in gemütlicher Atmosphäre genossen werden. Die Speisen können auch lebensmittelkonform verpackt am Stand abgeholt werden. Am Kammelstrand stehen kostenlos Fitnessgeräte zur Benutzung bereit und im neuen Wassertretbecken können die müden Beine erfrischt werden. Für die Kleinen Gäste stehen Spielgeräte wie Rutsche, Schaukel und Rondell zur Verfügung und lassen den Vatertag zum Spaß- und Familienerlebnis werden. (AZ)

