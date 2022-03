Neuburg

12:30 Uhr

Wo in Neuburg 19 Bauplätze eingerichtet werden

Plus Die Planung der Marktgemeinde Neuburg für das Areal am Behlinger Weg werden jetzt vorgestellt. Für Diskussionen sorgt die Bodenbeschaffenheit.

Von Werner Glogger

Bauland ist aktuell sehr gefragt. In vielen Kommunen in der Region werden neue Baugebiete ausgewiesen, so auch in der Marktgemeinde Neuburg. Am nördlichen Ortsrand von Neuburg beabsichtigt die Marktgemeinde ein neues Baugebiet anzubieten. Jetzt zeichnet sich die konkrete Planung ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .