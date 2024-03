Faist Anlagenbau sichert sich Langfristfinanzierung

Gut aufgestellt hat sich die Firma Faist Anlagenbau für die Zukunft. Mit einer Finanzierung im Rücken lässt es sich flexibel auf Anforderungen reagieren.

Um sich an sich ständig verändernde Marktbedingungen und Kundenbedürfnisse optimal anzupassen, brauchen Unternehmen eine gesunde Basis. Diese konnte Faist Anlagenbau jetzt mit der Sicherung einer langfristigen Finanzierung manifestieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Unternehmen beschreibt diesen Schritt selbst als wichtigen Meilenstein in der Firmengeschichte auf dem Weg, die Führungsposition im Bereich der Schallschutzlösungen zu stärken und auszubauen.

Faist Anlagenbau ist führend auf der Welt bei Schallschutzlösungen

Diese Erweiterung des Kreditrahmens und die fortlaufende Unterstützung durch bestehende Bankpartner, die Gewinnung einer zusätzlichen Finanzierungszusage einer renommierten österreichischen Bank sowie die verstärkte finanzielle Rückendeckung durch den Aktionär Paguasca Holding AG versetzen die Firma in die Lage, unternehmerisch flexibel auf Weltmarktherausforderungen und Kundenanforderungen reagieren zu können. „Die erweiterte Konsortialfinanzierung versetzt uns nicht nur in eine Position hoher Flexibilität, sondern gewährleistet auch die finanzielle Stabilität, die notwendig ist, um unsere weltweiten Projekte erfolgreich umzusetzen und unsere globale Präsenz weiter auszubauen“, so Geschäftsführer Wilfried Thies zur strategischen Bedeutung dieser Entwicklung. Die Finanzierungsvereinbarung wurde maßgeblich von der Deutschen Bank geleitet für einen Zeitraum von drei Jahren mit der Option auf Verlängerung bis zu fünf Jahren. Weiter beteiligt waren Commerzbank AG und UniCredit Bank GmbH, ERSTE Bank der österreichischen Sparkassen sowie die Zurich Insurance plc. In Zukunft möchte Faist die Unternehmenskultur stärken mit der Optimierung von Abläufen und Prozessen, der Stabilisierung des Kerngeschäfts sowie dem Erschließen von neuen Märkten und Geschäftsfeldern. So lasse sich Wachstum nachhaltig sichern, so das Unternehmen.

Das Geschäftsjahr 2023 konnte Faist Anlagenbau eigenen Angaben zufolge mit einem Rekordumsatz von 100 Millionen Euro abschließen, was einem Wachstum von 26 PRozent gegenüber dem Vorjahr entspreche. (AZ mit adö)