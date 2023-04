Feuerwehr Niederraunau ehrt fleißige Kameradinnen und Kameraden

Bei der Jahreshauptversammlung in Niederraunau gibt es auch Ehrenzeichen. Wie das Jahr 2022 besonders gut in Erinnerung bleibt.

Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Niederraunau berichtete Vorstand Klaus Mayer von den Aktivitäten, die der Verein durchgeführt hatte. Das Dorffest im Herzen von Niederraunau konnte nach zweijähriger Pause wieder stattfinden bei hervorragendem Wetter mit und so konnten zwei schöne Festtage unter freiem Himmel abgehalten werden. Mayer danke herzlich allen Helferinnen und Helfern aus dem Verein und dem Dorf.

Kommandant Franz Jekle lenkte die Aufmerksamkeit auf die Aktiven der Feuerwehr: Aktuell besteht die Wehr aus 53 aktiven Mitgliedern, davon sind drei Frauen und 22 Atemschutzträger. Anschließend wurden die neuen Mitglieder aus dem Jahr 2022 vorgestellt. Jekle gab noch einen kurzen Einblick über die Ausbildungen und Dienstversammlungen, die im vergangenen Jahr geleistet wurden. Die Feuerwehr musste zu zwölf Einsätzen ausrücken, zudem wurden diverse Absperr- und Einweisdienste übernommen. Gedankt wurde den lokalen Arbeitgebern, die ihre Mitarbeiter für die Dienste in der Feuerwehr während der Arbeitszeit zur Verfügung stellen.

Die Jugendfeuerwehr Niederraunau hat sieben Mitglieder

Jugendwartin Lara Altstetter berichtete, dass 2022 die Jugendfeuerwehr aus drei Buben und einem Mädchen bestand. Für das neue Jahr konnten drei neue Mitglieder gewonnen werden. Somit startet die Jugendfeuerwehr in das neue Jahr mit sieben Feuerwehr-Anwärtern. Die Jugendfeuerwehr beteiligte sich im vergangenen Jahr an vielen Aktivitäten. Besonders stolz ist die junge Wehr auf die Gemeinschaftsübung aller Ortsteilwehren, welche auch in Niederraunau stattgefunden hat. Kassenwartin Julia Mändle stellte der Versammlung den Kassenbericht vor. Die Kassenprüfer Jürgen Landsperger und Arthur Brandner hatten nichts daran auszusetzen.

Das Gruppenbild der Feuerwehrjugend zeigt: (von links) Franz Durm, Michelle Rolfs, Max Mussack, Markus Lachenmayer und Jonathan Löffler. Foto: Feuerwehr Niederraunau

Viele Mitglieder konnten bei der Versammlung geehrt werden. Für das 25. Jährige Dienstjubiläum wurden Michael Kratky, Thomas Schmidt, Markus Sauer, Johannes Volkert und Martin Müller von Kreisbrandrat Franz Durm geehrt. Zudem erhielten sie das silberne Verdienstkreuz. Für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurde Anton Merk und Stefan Mayer jun. geehrt. Ihnen wurde neben der Gratulation das goldene Verdienstkreuz überreicht. Alle Geehrten durften sich über einen Gutschein für das Feuerwehrerholungsheim freuen. Eine besondere Auszeichnung erhielt Thomas Schmidt von Franz Durm überreicht, er erhielt die silberne Ehrennadel des Landkreises Günzburg für seine herausragenden Verdienste. Der Bürgermeister der Stadt Krumbach, Hubert Fischer, nahm ebenfalls an der Versammlung teil und bedankte sich bei allen Mitgliedern für deren Einsatz. (AZ)