Georg Egger und Lukas Baum sind die Könige der Etappenrennen

Plus Georg Egger und sein Partner Lukas Baum siegen in Israel. Auch andere Mountainbiker aus dem Landkreis Günzburg stellen sich der speziellen Herausforderung.

Georg Egger bleibt König der Mountainbike-Etappenrennen. Gemeinsam mit seinem Speed Company-Teampartner Lukas Baum gewann der Profi aus Obergessertshausen das Epic Israel. Drei Siege und einen zweiten Platz fuhren die beiden im Prolog und auf den drei Etappen heraus.