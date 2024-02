Fahrt endet in der Pferdekoppel bei Oberrohr

Eine 19-jährige fährt bei Oberrohr über zwei Verkehrsinseln und landet in einer Pferdekoppel. Verletzt wird niemand.

Am Freitag gegen 1.30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung der Staatsstraße 2023 und der Kreisstraße 25 ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 1900 Euro. Zur Unfallzeit befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Pkw die GZ 25 von Oberrohr kommend in Fahrtrichtung Norden. An der Kreuzung mit der S2023 schätzte sie vermutlich aufgrund von Ortsunkenntnis, fehlender Fahrpraxis und regennasser Fahrbahn die Situation falsch ein und fuhr mit zu hoher Geschwindigkeit an die Kreuzung heran, lauten die Angaben der Polizei. Sie überfuhr in der Folge geradeaus beide Verkehrsinseln, überquerte die S2023 und kam in der gegenüberliegenden Pferdekoppel zum Stehen. Der Zaun der Koppel wurde hierbei beschädigt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Beide Insassen des Fahrzeugs blieben unverletzt. (AZ)